Diretta/ Virtus Verona Pro Sesto streaming video tv: obiettivo salvezza (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO SESTO: PUNTI CHE SCOTTANO!

Virtus Verona Pro Sesto, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Obiettivo salvezza per entrambe le formazioni, pur in situazioni diverse di classifica: il terzo pareggio consecutivo ottenuto sul campo dell’Albinoleffe ha portato la Virtus Verona a +4 sulla zona play out, avvicinando molto la permanenza diretta in terza serie.

DIRETTA/ AlbinoLeffe Virtus Verona (risultato finale 0-0): un punto a testa

Resta invece quartultima la Pro Sesto che dovrà invece accedere ai play out come obiettivo, guardandosi alle spalle con Legnago Salus e Giana Erminio a due punti di distanza che premono per evitare la retrocessione diretta in Serie D. Nel match d’andata Virtus Verona vincente a Sesto San Giovanni con un secco 0-2, il 12 aprile 2015 in Serie D pari a reti bianche nell’ultimo precedente tra le due compagini disputato sul campo degli scaligeri.

DIretta/ Pro Sesto Legnago Salus (risultato finale 1-2): Sgarbi firma il gol vittoria

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Trento Pro Sesto (risultato finale 0-0): vince la paura

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Mazzolo, Cella, Pellacani; Daffara, Nalini, Hallfredsson, Zarpellon, Munaretti; Danti, Zigoni. Risponderà la Pro Sesto allenata da Stefano Di Gioia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Maldini, Pecorini, Toninelli; Mazzarani, Gattoni, Brentan, Sala; De Sena, Capogna, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA