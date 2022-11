Diretta/ Virtus Verona Pro Sesto, streaming video tv: sfida aperta (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO SESTO: SFIDA COMBATTUTA!

Virtus Verona Pro Sesto, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre reduci da un buon momento e disposte a tutto per inanellare un altro risultato positivo.

La Virtus Verona occupa il diciassettesimo posto con 13 punti in quindici partite, frutto di due vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. I veneti hanno raccolto le due vittorie nelle ultime due uscite: 0-2 contro il Trento e 0-2 contro la Pergolettese. La Pro Sesto, invece, è sesta a quota 25 punti, raccolti grazie a sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. I lombardi hanno raccolto undici punti nelle ultime cinque uscite.

VIRTUS VERONA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PRO SESTO

Qualche nodo da sciogliere per i due mister, andiamo a valutare le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pro Sesto. Iniziamo la nostra analisi con i rossoblu, schierati con il 3-5-2: Giacomel, Daffara, Cella, Faedo, Amadio, Tronchin, Hallfredsson, Lonardi, Mazzolo, Fabbro, Danti. Passiamo adesso alla compagine lombarda, schierata con il 3-4-3: Del Frate, Toninelli, Giubilato, Marzupio, Capogna, Gattoni, Corradi, Maurizii, Capelli, Gerbi, Bruschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Pro Sesto vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è a 2,60, il pareggio è a 2,85, mentre il successo degli ospiti è a 2,85. Si profila una gara molto chiusa: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,35. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,93 e 1,78.

