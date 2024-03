DIRETTA/ Virtus Verona Renate video streaming tv: tanti pareggi nelle ultime sfide (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA RENATE: TESTA A TESTA

La diretta della gara tra Virtus Verona Renate sta per iniziare con due formazioni pronte a dare spettacolo quest’oggi in campo. In attesa che il direttore di gara possa sancire l’inizio della sfida vi mostriamo le ultime 5 partite tra queste due formazioni. Una vittoria a testa e ben tre pareggi nelle ultime 5 partite tra Virtus Verona e Renate. La prima vittoria per la squadra lombarda è arrivata il 12 settembre 2021 grazie al tris in rimonta realizzato da Rossetti, Galuppini e Maistrello.

Prima vittoria per la squadra veneta che è firmata 11 dicembre 2022 grazie alle tre reti che portano il timbro di Danti, Gomez e Fabbro. Le restanti tre partite sono sempre terminate in pareggio, una a reti bianche e ben due con il risultato di 1-1. Ad andare in gol nei due pareggi Sorrentino e Procaccio per il Renate; Gomez e Zarpellon per la squadra rossoblù. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Renate e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Verona Renate, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Ultimo treno per i play off per entrambe le squadre che però si trovano anche a poca distanza dal quintultimo posto e dovranno guardarsi anche dai play out. Momento davvero no per gli scaligeri che con l’ultimo ko sul campo del Lumezzane hanno subito la quarta sconfitta negli ultimi cinque match di campionato disputati.

Il Renate ha perso in casa contro l’Arzignano la terza partite delle ultime cinque giocate, Pantere brianzole che non riescono a trovare continuità ma che nelle ultime settimane hanno comunque dato qualche segnale, come la fondamentale vittoria sul campo dell’Alessandria e il successo sul campo della Pro Patria. In generale è in trasferta che il Renate sta riuscendo a dare il meglio, dato di cui tenere conto anche in vista di questa trasferta veronese.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Mazzolo, Cella, Pellacani; Daffara, Zarpellon, Danieli, Lonardi, Zugaro; Zigoni, Nalini. Risponderà il Renate allenato da Alberto Colombo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ombra; Vimercati, Bosisio, Esposito, Alcibiade; Tremolada, Baldassin, Vassallo, Currarino; Sorrentino, Bocalon.

VIRTUS VERONA RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Renate ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











