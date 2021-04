DIRETTA/ Virtus Verona Sambenedettese, streaming tv: pochi precedenti ufficiali

DIRETTA VIRTUS VERONA SAMBENEDETTESE: LO STORICO

I precedenti della diretta di Virtus Verona Sambenedettese sono 4 considerando anche le sfide a campi invertiti. Il bilancio ci parla di due successi per i biancorossi, uno per gli scaligeri e un pareggio. La Sambenedettese ha vinto una sola volta in trasferta contro questo avversario che ci porta indietro al dicembre 2018, una gara terminata col risultato finale di 1-2. I padroni di casa erano riusciti a passare in vantaggio alla fine del primo tempo grazie a un gol di Grandolfo. Pronti via nella ripresa Grbac si faceva espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica. Rapisarda pareggiava nella ripresa all’ora di gioco. Questi siglava anche la personale doppietta da tre punti al 91esimo. I padroni di casa chiusero in inferiorità numerica a causa del rosso per doppia ammonizione preso da Casarotto. Quella rimarrà anche l’unica gara disputata sul campo dei rossoblù che riusciranno a imporsi una sola volta in trasferta contro questo avversario. Si tratta del 19 ottobre del 2019, una gara terminata col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano passati in vantaggio al minuto 7 con Danieli raggiunti subito dopo da Volpicelli. Il rosso a Di Pasquale apriva la strada alla vittoria da tre punti con Odogwu.

DIRETTA VIRTUS VERONA SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Sambenedettese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports.

Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

SFIDA EQUILIBRATA

Virtus Verona Sambenedettese, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. La Sambenedettese si presenta all’appuntamento nel pieno della crisi societaria, ma nonostante la squadra sia ormai in rotta di collisione con il patron Serafino, la decisione di completare il campionato sembra ormai definitiva per il gruppo squadra che dovrà però onorare un finale di campionato che li vede ancora in zona play off.

Vincendo questo scontro diretto la Virtus Verona rilancerebbe le sue credenziali di partecipazione alla post season, portandosi a -2 dalla stessa Sambenedettese. Nelle ultime settimane gli scaligeri hanno dato l’impressione di essere ampiamente appagati dal raggiungimento della salvezza e il calendario non li ha aiutati, con 2 scontri difficili contro Perugia e Sudtirol entrambi perduti dalla squadra di Luigi Fresco. Che nelle ultime 2 partite ha ancora però l’opportunità di chiudere in bellezza la sua stagione, prolungandola almeno fino al primo turno dei play off.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Virtus Verona e Sambenedettese allo stadio Gavagnin-Nocini. I padroni di casa allenati da Luigi Fresco scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Giacomel; Pinto, Visentin, Pellacani, Daffara; Lonardi, De Rigo, Danieli; Danti; Arma, Pittarello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Montero con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Nobile, Goicoechea, D’Ambrosio, Biondi, Fazzi; Botta, Angiulli, Rossi, Liporace; Lescano, Babic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Virtus Verona Sambenedettese, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.80 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



