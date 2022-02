Diretta Virtus Verona Seregno/ Streaming video tv: a caccia dei tre punti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA SEREGNO: SQUADRE IN DIFFICOLTÀ

Virtus Verona Seregno, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso il Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone A del campionato di Serie C. Ci si gioca tanto in questa gara, di fronte due formazioni a secco di vittorie ormai da troppo tempo. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dal pareggio interno a reti bianche contro il Renate, mentre gli ospiti sono stati sconfitti tra le mura amiche per 1-2 dalla Pro Vercelli.

L’obiettivo di Virtus Verona e Seregno è quello di ritrovare i tre punti dopo una lunga astinenza, ma non solo: entrambe le formazioni vogliono lasciare la zona calda della classifica, ovvero la zona playout, e ambire a posizionamenti validi per i playoff. La Virtus Verona è situata al 14esimo posto con 29 punti, stessa quotazione della Pro Sesto: bottino di 5 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. Il Seregno, invece, è al 18esimo posto con 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS VERONA SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Seregno, sfida che andrà in scena al Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini. Partiamo dalla formazione di casa, schierata in campo con il classico 3-5-2, ormai marchio di fabbrica: Giacomel; Lonardi, Faedo, Cella; Danieli, Nalini, Hallfredsson, Metlika, Zugaro; Arma, Maistrello. Modulo speculare per il Seregno, che deve fare i conti con qualche dubbio di formazione e con l’assenza del centrocampista Marino, espulso nell’ultimo match contro la Pro Vercelli. Questo il probabile undici: Tozzo; Rossi, Uyi, Galeotafiore; Balzano, Jimenez, Iurato, Bartolotta, Gemignani; Cocco, Dell’Agnello.

DIRETTA VIRTUS VERONA SEREGNO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Seregno sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Virtus Verona Seregno sarà una sfida dal grande equilibrio secondo i bookmaker. In attesa della diretta del match, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse e le agenzie prevedono una gara combattuta, anche se c’è una squadra leggermente favorita. Prendiamo ad esempio le quote di Eurobet:la vittoria della Virtus Verona è a 2,25, il pareggio è a 3, mentre il trionfo corsaro del Seregno è pagato 3,30 volte la posta. L’equilibrio delle forze in campo non promette un tabellino particolarmente pomposo: l’Under 2,5 è quotato 1,50, mentre l’Over 2,5 è a 2,40. Stesso discorso per il Gol-No Gol: la prima opzione è data a 2,00, la seconda opzione paga 1,72.

