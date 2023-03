DIRETTA/ Virtus Verona SG City Nova streaming video tv: all’andata è finita in parità

DIRETTA VIRTUS VERONA SG CITY NOVA: I TESTA A TESTA

C’è stato solo un testa a testa tra Virtus Verona SG City Nova ed è quello dell’andata della stagione 2022/2023. Il risultato dell’incontro era stato 1-1 con il vantaggio rossoblu targato Zarpellon e il pari di Qeros per i laziali. Per capire un po’ meglio il possibile andamento della gara, sarà necessario vedere lo stato di forma visto che di precedenti, come detto, non ce ne sono tolto l’andata.

Il Sangiuliano è reduce dalle sconfitte col Novara e FeralpiSalò, intervallate dal successo sul campo del Vicenza che aveva dato respiro visto il periodo di due gare senza vittorie. Vive un periodo più sereno la Virtus Verona che non perde da fine gennaio quando ha ceduto in casa al Novara. Da quel momento in poi, quattro successi e tre pareggi che hanno permesso ai rossoblu di allontanarsi dalla zona rossa e avvicinarsi a quella playoff. (aggiornamento di Christian Attanasio).

VIRTUS VERONA SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona SG City Nova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Verona SG City Nova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VIRTUS VERONA SG CITY NOVA: IN EQUILIBRIO!

Virtus Verona SG City Nova, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto nella zona bassa della classifica, punti pesanti quelli in palio oggi pomeriggio.

La Virtus Verona è tredicesima con 39 punti, frutto di nove vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte. I rossoblu sono reduci da un periodo positivo e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 contro l’Arzignano. Il SG City Nova, invece, è terzultimo a quota 34 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, quatro pareggi e sedici sconfitte. Nell’ultima giornata i gialloverdi sono stati sconfitti 0-1 dal Novara.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA SG CITY NOVA

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Virtus Verona SG City Nova, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai veneti, in campo con il 3-4-3: Giacomel, Cella, Faedo, Munaretti, Gomez, Lonardi, Tronchin, Daffara, Danti, Nalini, Casarotto. Passiamo adesso ai gialloverdi, il modulo è il 4-3-3: Grandi, Saggionetto, Alcibiade, Serbouti, Salzano, Fusi, Zugaro, Pascali, Volpicelli, Miracoli, Floriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

C’è grande equilibrio nella diretta Virtus Verona SG City Nova secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote dei bookmakers di Euronet: la vittoria della Virtus Verona è a 2,50, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Sangiuliano paga 2,75. L’Under 2,5 è a 1,47, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,45. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA