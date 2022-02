Diretta Virtus Verona Sudtirol/ Streaming video tv: ospiti ancora imbattuti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA SUDTIROL: TIROLESI IMBATTUTI IN CAMPIONATO

Virtus Verona Sudtirol, in diretta mercoledì 9 febbraio alle ore 14:30 dallo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, è valida per il recupero della ventesima giornata del girone A di Serie C. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta subita in casa della Pro Vercelli, gara terminata con il punteggio di 1-0. Per la squadra allenata da Luigi Fresco si è tratta della terza partita persa consecutivamente, con la Virtus Verona scivolata in quattordicesima posizione con 26 punti, due in più rispetto alla zona playout.

Diretta/ Pro Vercelli Virtus Verona (risultato finale 1-0): gol di Della Morte!

Il Sudtirol arriva alla gara del Gavagnin-Nocini, dopo aver battuto in casa il Renate, gara vinta 0-1 grazie al gol messo a segno nel recupero da De Marchi. La formazione di Ivan Javorcic viaggia spedita in testa alla classifica del girone A, con 59 punti, conseguiti con 18 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte. I tirolesi hanno vinto le ultime cinque partite di campionato, e in caso di successo incrementerebbero il vantaggio sull’inseguitrice Padova, portandosi a +10. Nella gara di andata, disputata lo scorso agosto, il Sudtirol si è imposto sulla Virtus Verona con il punteggio di 1-0.

Diretta/ Renate Sudtirol (risultato finale 0-1): decide al 92' il gol di De Marchi!

VIRTUS VERONA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Sudtirol di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

Diretta/ Piacenza Virtus Verona (risultato finale 1-0): Cesarini firma i tre punti!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIRTUS VERONA SUDTIROL

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Sudtirol, le quali scenderanno in campo per giocare il recupero della ventesima giornata del girone A di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Luigi Fresco, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare della Virtus Verona: Giacomel; Amadio, Pellacani, Cella, Munaretti; Melitka, Hallfredsson, Lonardi; Danti; Zarpellon, Arma.

Ivan Javorcic, allenatore del Sudtirol, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-3-2-1. Probabili conferme per gran parte dei protagonisti dell’ultimo turno di campionato. Questa la probabile formazione dei tirolesi, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta contro la Virtus Verona: Poluzzi, De Col, Zaro, Malomo, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Voltan, Galuppini; Odogwu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA