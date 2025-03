DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Virtus Verona Trento? Cerchiamo di capire che tipo di partita ci attende mentre i giocatori in campo rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Il nostro obiettivo come sempre è quello di capire che tipo di partita andremo a vedere in termini di trend, cosi da capire anche chi potrebbe avere la meglio alla fine di questa ora e mezza di gioco. Iniziamo dalla Virtus Verona, squadra molto brava a non subire gol come mostra il dato sullo 0,8 di gol concessi nelle ultime cinque partite. Abbiamo infatti poi l’attacco che rimane stabile a 1,2 quindi qule poco che basta per guadagnare in media 1,5 punti ogni giornata.

Il Trento invece sta avendo fortuna grazie al reparto offensivo, i frutti del duro lavoro ripagano e infatti abbiamo 1,4 reti segnate per partita ma in difesa si concede come minimo un gol agli avversari. Basterà questo per capire chi vincerà? Vediamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Virtus Verona Trento, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdercelo! (agg. Gianamrco Mannara)

Diretta Virtus Verona Trento in streaming video, dove seguirla

La diretta Virtus Verona Trento delle 18.30 sarà trasmessa in tv sul canale Sky Sport Arena o su computer in diretta streaming video tramite Skygo o NowTv.

Big match di giornata

La diretta Virtus Verona Trento andrà in scena al Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini e vedrà scontrarsi due squadre che hanno disputato fino a questo punto un’ottima stagione che li ha portati nelle prime posizioni a lottare per un posto nei playoff validi per la promozione in Serie B, i padroni di casa stanno vivendo un ottimo stato di forma nelle ultime 7 partite e ora sono al 4° posto con 46 punti, arrivano dopo la vittoria 1-2 in casa del Clodiense.

Gli ospiti invece hanno avuto qualche pareggio in più ma nonostante questo non perdono da 4 partite consecutivamente, occupano il 5° posto con 44 punti si presentano alla partita dopo il pareggio 0-0 con la Pro Patria in dieci uomini.

Formazioni Virtus Verona Trento, probabili ventidue in campo

Per l’importante partita i padroni di casa dovrebbero essere schierati secondo il 3-4-3 del tecnico Luigi Fresco con Sibi tra i pali, Ronco, Toffanin e Calabrese i tre difensori centrali, Lerco e Daffara gli esterni con Mehic e Metlika a completare il centrocampo, tridente offensivo composto da Rispoli e Contini sulle fasce e De Marchi riferimento centrale.

Gli ospiti invece risponderanno con un 4-1-4-1 scelto dal mister Luca Tabbiani con Barlocco in porta, Maffei e Di Cosmo esterni bassi con Vitturini e Barison difensore centrale a completare il reparto, Aucelli in mediana, Disanto e Accornero sulle fasce, Peralta e Giannotti in mezzo al campo e Di Carmine unica punta.

Scommessa Virtus Verona Trento, possibile esito finale

La diretta Virtus Verona Trento è una sfida difficile da pronosticare ma che allo stesso tempo dovrebbe regalare un grande spettacolo e divertimento con due squadre ben allenate e ricche di talento che si scontreranno senza mezzi termini regalando parecchie occasioni da gol e ribaltamenti di fronte durante tutta la partita. Entrambe le squadre vogliono la vittoria ma l’ottimo stato di forma delle formazioni potrebbe far terminare la gara con un pareggio che potrebbe anche andare bene nell’ottica della corsa per un posizionamento sempre migliore nei playoff.