Diretta Virtus Verona Trento streaming video tv: orario, probabili formazioni, risultato live e quote per la Serie C, oggi sabato 1 novembre 2025

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO (RISULTATO FINALE 0-3): TRIPLICE FISCHIO

Prestazione impeccabile del Trento, che espugna il campo della Virtus Verona con un netto 3-0, frutto di cinismo, organizzazione e grande intensità. Gli ospiti partono fortissimo e sbloccano il match con Giannotti, bravo a inserirsi centralmente e battere il portiere di prima intenzione su un cross basso dalla destra. Il raddoppio arriva poco dopo con Dalmonte, che in contropiede brucia il difensore avversario, si invola per venti metri e insacca con un diagonale perfetto sul palo lontano.

La Virtus prova a reagire nella ripresa e sfiora l’1-2 con Pagliuca, che di testa da calcio d’angolo trova solo le braccia del portiere. Il Trento però non si scompone, controlla con autorità e nel finale chiude definitivamente i conti con Sangalli, che approfitta di un errore difensivo per firmare il 3-0. Gara dominata dagli ospiti, concreti in attacco e solidi dietro, mentre la Virtus non riesce mai a cambiare l’inerzia del match. Vittoria netta e meritata per un Trento in grande forma. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO (RISULTATO LIVE 0-2): SPETTACOLO

Avvio di ripresa incoraggiante per la Virtus Verona in questa diretta, che prova a riaprire la gara dopo un primo tempo complicato. L’occasione più grande capita sui piedi – anzi, sulla testa – di Pagliuca, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta più in alto di tutti e colpisce bene il pallone, ma la sua conclusione centrale viene bloccata dal portiere, perfettamente piazzato sulla traiettoria.

Il Trento si salva e mantiene il doppio vantaggio, cercando di gestire il ritmo e ripartire negli spazi, mentre la Virtus alza il baricentro e prova a crederci, sostenuta dal pubblico di casa. Ritmo alto e gara ancora viva nei primi minuti della ripresa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO (RISULTATO LIVE 0-2): DUPLICE FISCHIO

Primo tempo a senso unico in questa diretta, dove il Trento chiude avanti 2-0 contro una Virtus Verona in evidente difficoltà. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Giannotti, bravo a inserirsi centralmente e a colpire di prima su un cross basso dalla destra, gli ospiti trovano anche il raddoppio con una ripartenza perfetta.

A siglare il secondo gol è Dalmonte, che sfrutta un contropiede fulmineo: l’attaccante si libera dell’unico difensore rimasto, parte in progressione di venti metri e batte il portiere con un diagonale preciso, rasoterra, che si infila sul palo lontano. La Virtus prova a reagire ma fatica a costruire, lasciando troppo campo alle transizioni del Trento, cinico e letale negli spazi. Primo tempo dominato dagli ospiti, solidi dietro e spietati in avanti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

Partenza fulminea del Trento in questa diretta, che sblocca subito la gara portandosi in vantaggio 1-0 grazie a una splendida azione finalizzata da Giannotti. Il centrocampista si inserisce con tempismo perfetto partendo dalla metà campo, si infila tra le linee della difesa veronese e, sul traversone basso proveniente dalla destra, colpisce di prima intenzione trovando l’angolino e battendo il portiere di casa.

La rete scuote la Virtus Verona, che prova a reagire ma lascia spazi in transizione, dove il Trento continua a rendersi pericoloso. Ritmo subito alto e gara che promette scintille dopo un inizio deciso da un lampo di Giannotti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Virtus Verona Trento? Cerchiamo di fare mente locale su quelli che sono i trend per capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida dall’alto potenziale di gol e spettacolo. La Virtus Verona è una delle squadre più fisiche del girone: 10,9 km percorsi per giocatore, 56% di duelli vinti, e 15,8 falli a gara. Segna poco ma concede pochissimo (1,1 xG, 0,8 xGA) e costruisce il 60% delle azioni pericolose su seconda palla o palla recuperata.

Il Trento si distingue invece per equilibrio e precisione: 54% di possesso, 1,6 xG, e 86% di passaggi riusciti. Il 65% delle azioni offensive nasce da catene laterali, ma la squadra tende a rallentare il ritmo nel secondo tempo (solo 35% dei gol dopo il 60’). Virtus più esplosiva in avvio (42% delle reti entro il 30’), Trento più efficace nella gestione centrale. Disciplina in equilibrio (2,4 ammonizioni per parte). Sfida che si preannuncia chiusa e molto fisica: il Trento proverà a imporre il palleggio, la Virtus a sporcare la partita con ritmo e pressing. Ora via al commento live della diretta di Virtus Verona Trento, i giocatori sono pronti a dare spettacolo con il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

SORPASSO O ALLUNGO?

Appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 1 novembre 2025: lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini ospiterà un piccolo “derby dell’Adige” grazie alla diretta Virtus Verona Trento, match di sicuro interesse in questo giorno festivo per la dodicesima giornata della Serie C, naturalmente girone B per il torneo 2025-2026.

La partita si annuncia delicata soprattutto per i padroni di casa della Virtus Verona, che non vincono ormai da diverse settimane e vedono quindi la propria classifica in peggioramento dopo un buon avvio. Il pareggio a Novara di settimana scorsa è stato utile per fermare un paio di sconfitte consecutive, ma per tornare a respirare bene ci vorrebbe una bella vittoria.

Il Trento invece è imbattuto da diverse settimane, anche se con più pareggi che vittorie: l’ultimo segno X è stato comunque pregevole, perché per la seconda volta in questo campionato qualcuno è riuscito a fermare la capolista Vicenza. Insomma, un pareggio di valore che rende merito alle ambizioni di playoff del Trento.

Tutto sommato in classifica i punti di differenza sono solamente due: la Virtus Verona potrebbe puntare al sorpasso con una vittoria, il Trento invece mira a difendere e se possibile anche aumentare le distanze, ecco perché questo “quasi derby” meriterà di dedicare tutta la nostra attenzione sul verdetto della diretta Virtus Verona Trento…

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRENTO

Luigi Fresco, lo storico allenatore-presidente dei padroni di casa, dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Virtus Verona Trento. Lo “scheletro” dei veronesi si basa sull’asse che parte dal portiere Sibi e passa per il difensore centrale Munaretti e il perno del centrocampo scaligero Bassi, mentre la coppia d’attacco titolare della Virtus Verona potrebbe essere composta da De Marchi e Mancini.

Nel Trento di mister Luca Tabbiani invece il modulo tattico è il 4-3-3: davanti il centravanti Pellegrini affiancato dalle ali Dalmonte e Capone; a centrocampo il perno potrebbe essere Sangalli, in difesa invece indichiamo la coppia centrale con Corradi e capitan Cappelletti davanti al portiere Tommasi.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico abbastanza incerto secondo l’agenzia Sisal per la diretta Virtus Verona Trento. Il segno 2 potrebbe in realtà essere favorito, ma davvero di poco: 2,40 in caso di vittoria del Trento, 2,85 invece per il successo della Virtus Verona. Varrebbe un poco di più il pareggio, indicato a quota 3,10.