Diretta/ Virtus Verona Trento video streaming tv: ci sono appena 4 precedenti (Serie C, 3 novembre 2023)

La diretta della sfida tra Virtus Verona Trento pone di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno della loro storia solamente in quattro circostanze. A comandare questa sfida e il Virtus Verona con ben due successi su quattro partite, quindi il 50%. Le restanti due partite hanno portato i tre punti al Trento e in un’occasione un pareggio. La prima volta queste due formazioni sono affrontate è stato nel 2021 con il successo, unico, da parte del Trento grazie alla rete realizzata dal calciatore brasiliano Gabriel Nunes.

Vittoria di misura che poi trovò il pareggio nella gara di ritorno grazie alle reti realizzate entrambe dagli 11 m da Zigoni e Belcastro, rispettivamente Virtus Verona e Trento. Gli ultime due sfide sono terminate in favore del Virtus Verona grazie al primo successo con il risultato di 0-2 firmato da Amadio e Juanito Gomez. Gara di ritorno che confermò la potenza dei rossoblù che, nella trentatreesima giornata del girone A di Lega Pro, riuscirono ad imporsi grazie alla rete realizzata da Casarotto al minuto 77. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Virtus Verona Trento, in diretta sabato 3 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Scaligeri che proveranno a riavvicinarsi alla vetta del girone dopo la sconfitta interna contro la capolista Mantova. Dopo 2 vittorie consecutive si è fermata di nuovo la corsa della Virtus che non è riuscita finora ad essere abbastanza costante per puntare al primato.

Dall’altra parte Trento in crescita con 2 sconfitte consecutive e un pareggio interno contro l’Alessandria nell’ultimo impegno disputato, risultati che hanno permesso alla squadra allenata da Bruno Tedino di risollevarsi e avvicinarsi alla zona play off. Il 19 marzo scorso la Virtus Verona ha ospitato per l’ultima volta il Trento in campionato, in quell’occasione sono stati i veneti a imporsi di misura con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Trento, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Ruggiero, Cabianca, Faedo; Daffara, Mazzolo, Metlika, Zerpellon; Demirovic; Casarotto, Ceter. Risponderà il Trento allenato da Bruno Tedino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo, Frosinini, Trainotti, Ferri, Vaglica; Attys, Sangalli, Suciu; Terrani, Petrovic, Pasquato.

VIRTUS VERONA TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Trento, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l'eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











