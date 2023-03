Diretta/ Virtus Verona Trento, video streaming tv: Danti vs Sipos (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO: DIVISI DA 4 PUNTI!

Virtus Verona Trento, in diretta alle ore 17.30 di domenica 19 marzo 2023 al Centro Sportivo Gavagnin Nocini di Verona, è una gara valida per la 33° giornata del girone A di Serie C. Un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff tra due squadre divise da appena quattro punti e reduci da una seconda parte di stagione positiva.

La Virtus Verona condivide il sesto posto con Renate e Arzignano a quota 45 punti, frutto di undici vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte. Striscia positiva per i rossoblu, reduci dal sorprendente 0-2 ai danni del Vicenza. Il Trento, invece, è tredicesimo insieme alla Pergolettese a quota 41 punti, raccolti grazie a undici vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 proprio dalla Pergolettese.

VIRTUS VERONA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Trento non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Verona Trento sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRENTO

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Virtus Verona Trento è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, confermato il 3-4-1-2: Giacomel, Munaretti, Cella, Faedo, Daffara, lonardi, Talarico, Manfrin, Danti, Fabbri, Casarotto. Passiamo adesso all’undici di Tedino, che opta per il 4-3-1-2: Desplanches, Vitturini, Ferri, Garcia Tena, Simonti, Ballarini, Suciu, Garofalo, Pasquato, Sipos, Carletti.











