Diretta Virtus Verona Triestina/ Streaming video e tv: rossoblu per il riscatto

Virtus Verona Triestina, diretta dall’arbitro Marco Monaldi, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona, sarà una delle sfide valevoli per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Scontro tra due squadre che stanno attraversando un momento difficile: dopo l’ultimo ko sul campo della Feralpisalò, gli scaligeri sono rimasti a quota 1 in classifica, frutto dell’unico pareggio sin qui ottenuto in casa del Gubbio. Gli alabardati avevano iniziato nel migliore dei modi il loro cammino battendo in casa il Gubbio. Poi, dopo il pari in casa della Sambenedettese, sono incappati in due sconfitte consecutive: allo stadio “Nereo Rocco” contro il Piacenza e nell’ultima trasferta allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, beffati da un gol di Sarao allo scadere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Verona Triestina alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv né in chiaro né a pagamento sui canali del digitale terrestre o su quelli satellitari. L’esclusiva del match è nelle mani di Elevensports, che trasmetterà il match in diretta streaming video via internet con la propria app o sul sito elevensports.it, match visibile collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRIESTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Virtus Verona-Triestina questa domenica 22 settembre 2019 presso lo stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. 4-3-1-2 per la Virtus Verona allenata da Fresco che scenderà in campo con: Giacomel, Casarotto, Odogwu, Santacroce, Cazzola, Di Paola, Sirignano, Curto, Onescu, Manfrin, Marcandella. 4-4-2 per la Triestina allenata da Pavanel che risponderà con: Matosevic; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Gatto, Giorico, Maracchi, Mensah; Gomez, Granoche.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, i favori del pronostico sono a favore della Triestina contro la Virtus Verona. Vittoria in casa quotata 3.30, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.20. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.30 e under 2.5 offerto a una quota di 1.60.



