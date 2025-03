DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA (RISULTATO 0-2), SI SBLOCCA IL MATCH

Prosegue la diretta del match di serie C tra Virtus Verona e Triestina con la sfida che si è sbloccata. I padroni di casa controllano il gioco e ci provano a più riprese con diversi giocatori. Al minuto 19 il Verona sfiora il gol con l’esterno Rispoli che ci prova di sinistro, il portiere blocca in due tempi e non senza difficoltà. Ribaltamento di fronte e gol Triestina!

Minuto 20: traversone di D’Urso e Ionita di testa beffa Sibi e insacca in rete. Un clamoroso uno due visto che al minuto 23 la Triestina trova cosi il secondo gol: ancora D’Urso serve un altro assist e stavolta è Vertainen che si gira in area e con un gran tiro insacca all’incrocio dei pali. Virtus Verona piuttosto scossa e sotto contro la Triestina (Agg. Mario Tramo)

Diretta Virtus Verona Triestina, come seguire la partita

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA SFIDA

Comincia la diretta del ventinovesimo turno di serie C Girone B tra la Virtus Verona e la Triestina che vivono in questo momento due situazioni differenti. Da un lato i padroni di casa hanno ambizioni di Playoff mentre gli ospiti sono in piena zona retrocessione. Intanto comincia il match, le squadre partono per la sfida e battono i padroni di casa!

I padroni di casa provano subito a farsi vedere e vanno al tiro con Mehic, conclusione dal limite che termina di poco a lato. Pressing della Virtus Verona mentre la Triestina prova a ripartire in contropiede ma appare comunque in difficoltà. Ottima partenza della squadra veneta mentre ospiti in difficoltà. Ci prova D’Urso dal limite ma la conclusione finisce murata dalla barriera (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Virtus Verona Triestina? Cerchiamo di capire nel mentre i giocatori in campo si riscaldano cosa potremmo andare a vedere sia in termini di trend sul rettangolo verde, ma anche a livello di favorita. Questo osservando e analizzando i numeri, che nascondo sempre qualche chicca interessante. La Virtus Verona è la squadra che sfrutta emglio i corner in queste ultime cinque partite del Girone A di Serie C, abbiamo infatti tre gol in questo fondamentale.

La Triestina invece non segna da calcio piazzato da ormai 689 minuti, un vero problema ed ecco perché fa fatica andare oltre lo 0,7 gol secondo il calcolo AVG che vengono prodotti nell’arco della partita. I rossoblu invece possono vantare una difesa che nelle ultime tre partite ha subito solo 0,8 reti, il che li rende i favoriti assoluti di questa partita, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Virtus Verona Triestina, dove avremo il commento live di questa sfida per non perderci nessun momento importante tra queste due formazioni, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

Veneti vogliono i playoff

La diretta Virtus Verona Triestina andrà in onda alle 15.00 e sarà valida per la 29° giornata del girone A di Serie C, a scendere in campo sono due squadre che stanno vivendo due stagioni quasi all’opposto e che stanno affrontando stati di forma profondamente diversi, i padroni di casa sono in piena lotta per la promozione tramite i playoff, occupano il quinto posto con 42 punti, gli ospiti invece stanno lottando per uscire dalla zona playout e rimanere nella competizione, sono infatti al quindicesimo posto con 32 punti. La Virtus Verona si presenta alla partita dopo la vittoria 0-2 con l’Arzignano, la Triestina invece ha vinto di misura 1-0 in casa contro l’Alcione Milano

Formazioni Virtus Verona Triestina, probabili ventidue in campo

Per la diretta Virtus Verona Triestina del Centro Sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini i padroni di casa guidati da mister Luigi Fresco dovrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2 con Sibi in porta, Catena, Toffanin e Calabrese difensori centrali, Bassi e Daffara gli esterni con Gatti e Metlika a completare il centrocampo, Rispoli trequartista alle spalle di Caia e De Marchi coppia d’attacco. Gli ospiti saranno schierati dal mister Attilio Tesser con un 4-4-2 con Roos tra i pali, Tonetto e Balcot gli esterni bassi con Silvestri e Bianconi a completare il reparto, Ionita e Fiordilino sulle fasce, Correia e D’Urso in mezzo al campo e Olivieri e Vertainen riferimenti offensivi

Diretta Virtus Verona Triestina, pronostico finale

La diretta Virtus Verona Triestina è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito tra le due squadre per portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti con i padroni di casa che non dovrebbero avere vita troppo difficile vista la posizione in classifica migliore e lo stato di forma dalla loro parte, dall’altra parte gli ospiti hanno disperato bisogno di punti per provare ad uscire dalla zona calda del fondo classifica e salvare la stagione. Alla fine il risultato difficilmente andrà contro pronostico ma la Triestina darà sicuramente filo da torcere alla Virtus Verona che potrebbe anche lasciare l’opportunità di strappare un pareggio, con il segno X a 3,10 secondo Snai.