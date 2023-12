DIRETTA/ Virtus Verona Triestina video streaming tv: una storia breve ma intensa (2 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Verona Triestina presenta venne 19 incontri giocati tra il 2015 e oggi. La prima partita da analizzare è quella del 22 novembre 2015, terminata con il risultato di 1-2 a favore della formazione giuliana. Il primo successo del Virtus Verona avviene solamente il 22 settembre 2019 grazie al tris firmato nei primi 45 minuti da Mercandella, Magrassi e Odogwu. Per la formazione ospite doppietta su calcio di rigore dell’intramontabile Pablo Granoche.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella precedente al successo del Virtus Verona. Con il risultato di 3-4 la Triestina riuscì ad avere la meglio sui rossoblù grazie alla rimonta firmata negli ultimi sei minuti di gioco da Maracchi e Granoche. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 3 ottobre 2023, valevole per la Coppa Italia serie C e vinta dalla Triestina. Ad andare in gol al minuto 86 Andrea Vallocchia, centrocampista che quest’anno ha già ottenuto quattro esultanze in campionato. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Triestina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Verona Triestina, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso il centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Punti piuttosto pesanti quelli in palio questo tardo pomeriggio tra due squadre reduci da momenti diversi.

La Virtus Verona occupa il sesto posto a quota 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Dopo due ko consecutivi, i padroni di casa nell’ultimo turno hanno raccolto un pareggio per1-1 contro il Renate. La Triestina, invece, è terza con 30 punti, raccolti grazie a nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Bella striscia positiva per i biancorossi, che nell’ultimo turno hanno superato l’Arzignano per 4-1.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRIESTINA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Triestina. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il consueto 3-4-1-2: Sibi, Ruggero, Ntube, Faedo, Zarpellon, Metlika, Toffanin, Demirovic, Danti, Casarotto, Nalini. Spazio adesso agli alabardati, Tesser conferma il 4-3-1-2: Matosevic, Germano, Moretti, Malomo, Anzolin, Vallocchia, Correia, Celeghin, El Azrak, Finotto, Lescano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Verona Triestina vedono favorita la formazione di Tesser. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Virtus Verona è a 2,90, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo della Triestina è a 2,30. Non si prevedono molte reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,15. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,85 e 1,77.











