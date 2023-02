Diretta/ Virtus Verona Triestina streaming video tv: sfida salvezza in Veneto

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA: GARA FONDAMENTALE PER ENTRAMBE

La diretta di Virtus Verona Triestina, partita in programma mercoledì 1 febbraio ore 18:00, racconta di una sfida importantissima per la zona rossa della classifica. I veneti padroni di casa occupano il sedicesimo posto mentre gli ospiti sono il fanalino di coda del Girone A, a testimonianza delle difficoltà incontrate in questa stagione dalle due squadre. La Virtus è però reduce da una sorprendente vittoria in trasferta contro la FeralpiSalò seconda che ha interrotto un digiuno di quattro gare consecutive senza successi. Discorso diverso per la Triestina che nelle ultime sette partite ne ha perse cinque, con solamente due vittorie a rendere meno amaro il recente rendimento.

Fuori casa per i biancorossi è buio pesto. Infatti la Triestina non ha mai vinto nelle undici gare in trasferta, inutile dire che si tratta della peggior squadra in termini di punti conquistati in esterna. Non si può dire meglio della Virtus Verona in casa, anzi, siamo sempre sullo stesso campo di gioco: tra le mura amiche, a differenza di quanto si possa comunemente pensare, giocare per i veneti è un incubo. Infatti i rossoblu sono la peggior squadra per rendimento interno con una sola vittoria in undici gare casalinghe.

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA STREAMING VIDEO

La diretta della partita Virtus Verona Triestina è consultabile su Eleven Sports, dove le partite di serie C vengono caricate continuamente. Acquisibile l’abbonamento, strutturato sia mensilmente, sia stagionalmente. La diretta Virtus Verona Triestina è visibile in streaming video su smart tv ed ancora dispositivi multimediali, quali computer, smartphone o tablet.

VIRTUS VERONA TRIESTINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Triestina vede i rossoblu applicare il modulo 3-5-2. Responsabile delle parate sarà Sibi. Il braccetto destro sarà Ruggero mentre il sinistro Faedo, come difensore centrale troveremo Cella. A metà campo l’esterno destro Amadio, affiancato da Tronchin, il regista sarà con il numero 14 Talarico, accanto a quest’ultimo Gomez e a chiudere il laterale sinistro Daffara. I due uomini chiamati a segnare saranno Danti, colui che ha apportato un goal alla squadra contro il FeralpiSalò, ed infine Fabbro.

A tutta risposta i friulani utilizzeranno il modulo 4-3-1-2. Matosevic a capo della rete, la barriera difensiva sarà composta dal laterale Ghislandi con il suo collega di ruolo Rocchetti, Di Gennaro e Ciofani centrali. Risiederà a centrocampo il trio Gori, Coleghin, Germano. Come trequartista Felici mentre in attacco avanzeranno Adorante e Tavernelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Virtus Verona Triestina vedono favorita la squadra veneta. I padroni di casa, secondo Snai, valgono 2.40 la posta in palio mentre l’eventuale colpo esterno dei biancorossi è quotato a 3.10 con il segno X che lo possiamo trovare alla medesima cifra. Il segno Gol è dato a 2.15 contro l’1.60 del No Gol ovvero che al massimo una squadra riuscirà a timbrare il cartellino.

L’Over 2.5 è da considerarsi alto nella media con una quota di 2.65 con il segno opposto a 1.6. L’ultimo precedente ha visto la Triestina prevalere con uno scoppiettante 3-2 e la possibilità di rivedere lo stesso esito in termini di risultato esatto lo troviamo a 45.













