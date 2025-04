Diretta Virtus Verona Vicenza, rossoblù sicuri dei playoff

La diretta Virtus Verona Vicenza, sfida importante sia perché gli ospiti sono la squadra in testa alla competizione sia perché si tratta di un vedo derby regionale, per i veronesi i 3 punti non sono fondamentali tanto il loro posto nelle zone che contano è praticamente assicurato.

Per i vicentini invece la vittoria potrebbe essere obbligatoria visto che l’inseguitrice ha ancora un solo punto di distanza nonostante la vittoria 2-1 con la Clodiense dell’ultima giornata, si affiderà alla sua solida difesa che gli ha permesso di subire solo 19 gol in tutta l’annata.

Diretta Virtus Verona Vicenza streaming video, come seguire la partita

La diretta Virtus Verona Vicenza sarà trasmessa alle 15.00 da Sky Sport al canale 253, ma anche in diretta streaming video sull’app di SkyGo e NowTv.

Virtus Verona Vicenza, probabili formazioni

La diretta Virtus Verona Vicenza sarà quindi di vitale importanze per entrambe le squadre e i loro tecniciche replicheranno le tattiche dell’ultima partita, i rossoblù dopo la vittoria 1-2 in casa della Pergolettese schiereranno Sibi in porta, Calabrese, Toffanin e Ronco come 3 difensori, Lerco, Mehic, Matlika e Saiani come 4 centrocampisti, 1 trequartista, Rispoli, e 2 attaccanti Fabbro e De Marchi.

Solito 3-4-1-2 anche per i biancorossi con Confente, Sandon, Leverbe e Laezza, Talarico, Ronaldo, Carraro e Costa, Della Morte, Rauti e Morra.

Virtus Verona Vicenza, quote e possibile risultato finale

Alla fine della diretta Virtus Verona Vicenza si dovrebbe vedere il trionfo della squadra ospite che in questi mesi ha dimostrato di essere la più forte della competizione e che non vorrà farsi bloccare la serie di 9 partite consecutive senza sconfitte, i rossoblù invece nonostante siano un’ottima squadra hanno dimostrato qualche incertezza durante l’annata che li fa partire come meno favoriti. Lo stesso esito è quello che ricalcano i valori di Sisal che alla vittoria del Vicenza assegna 1.66, mentre la vittoria della Virtus Verona viene pagata 4.20, il pareggio invece è dato a 3.50.

