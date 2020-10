Diretta Virtus Verona Vis Pesaro/ Streaming video tv: match intrigante (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA VIS PESARO: SFIDA EQUILIBRATA!

Virtus Verona Vis Pesaro, in diretta dallo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini della città veneta, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre 2020, come anticipo per la quinta giornata del girone B del campionato di Serie C 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Virtus Verona Vis Pesaro sull’onda delle vittorie di domenica scorsa per queste due compagini. Spicca la prestazione della Virtus Verona, che infatti domenica scorsa ha vinto per 0-3 in trasferta sul campo dell’Arezzo salendo in questo modo a 6 punti in classifica grazie al primo successo dopo tre pareggi consecutivi per una formazione che dunque è ancora imbattuta nella prima parte di questo campionato. La Virtus Verona dovrà affrontare una Vis Pesaro che, vincendo per 2-1 il derby regionale contro il Matelica, ha tirato un bel sospiro di sollievo ed è salita a quota 4 punti in classifica. Non si possono di certo fare calcoli per adesso, ma chi dovesse vincere oggi pomeriggio potrebbe ambire a un ruolo interessante in questo girone B…

DIRETTA VIRTUS VERONA VIS PESARO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Vis Pesaro non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA VIS PESARO

Analizzando adesso le probabili formazioni di Virtus Verona Vis Pesaro, per i padroni di casa si può logicamente fare affidamento sulla squadra del successo ad Arezzo. La Virtus aveva giocato con questo 4-3-3 di partenza: Giacomel in porta; Daffara, Visentin, Pellacani e Amadio nella difesa a quattro; ecco poi a centrocampo Cazzola, Bentivoglio e Del Carro, infine il tridente offensivo con Zarpellon, Arma e Marcandella dal primo minuto. Anche la Vis Pesaro aveva vinto nella scorsa giornata, dunque pure per i marchigiani possiamo ricordare il 3-4-1-2 di partenza di sette giorni fa: Bastianello fra i pali; davanti a lui Gennari, Lelj e Stramaccioni; nel cuore della mediana Eleuteri, Benedetti, Pezzi e Nava da destra a sinistra, infine De Feo trequartista in appoggio a Marchi e Bismark.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Virtus Verona Vis Pesaro in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa veneti, il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,10 e si raggiunge di nuovo 3,10 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Vis Pesaro.



