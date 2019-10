Diretta Virtus Verona Vis Pesaro/ Streaming video tv: veneti favoriti (Serie C)

Virtus Verona Vis Pesaro, partita diretta da Maria Marotta, va in scena alle ore 15:00 di domenica 13 ottobre: si gioca per la nona giornata nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Tecnicamente si tratta di una partita per la salvezza, che resta il principale obiettivo di entrambe le squadre; tuttavia in questa prima parte della stagione la Virtus Verona, l’anno scorso costretta a soffrire fino alla fine, si sta spingendo a metà classifica e dunque, almeno momentaneamente, può sognare i playoff. La vittoria di Rimini è stata un bel colpo per Luigi Fresco, e adesso arriva un impegno casalingo che potrebbe portare in dote altri tre punti. La Vis Pesaro cerca quella continuità che non aveva mai trovato nell’ultimo campionato: domenica è arrivato un pareggio interno nel derby contro la Fermana che ha frenato la rincorsa degli adriatici, comunque sempre in grado di prendere le distanze dalla zona calda della classifica. Vediamo ora, mentre aspettiamo la diretta di Virtus Verona Vis Pesaro, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per oggi pomeriggio, in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Vis Pesaro non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA VIS PESARO

Per Virtus Verona Vis Pesaro Fresco non avrà a disposizione lo squalificato Manfrin: a sinistra in difesa potrebbe giocare Pinton, oppure Sirignano può allargare la sua posizione con l’inserimento di Santacroce in mezzo, a fare coppia con Pellacani mentre a destra giocherà Jacopo Rossi. Il portiere sarà Giacomel; in mediana Onescu e Cazzola accompagnano il playmaking di Di Paola, con Marcandella che è favorito su Victor Da Silva per agire come trequartista alle spalle di Odogwu e uno tra Magrassi e Danti, quest’ultimo importante per la salvezza dello scorso anno. La Vis Pesaro di Simone Pavan si dispone con il 3-4-1-2: Gianola, Farabegoli e Gennari a protezione del portiere Golubovic mentre i due esterni avanzano sulla linea dei centrocampisti, e dovrebbero essere Adorni e Pedrelli che daranno una mano a Ejjaki e Paoli adibiti all’impostazione e all’interdizione. Voltan, capocannoniere della squadra, giocherà come trequartista dando supporto ai due attaccanti: Flavio Lazzari e Malec sono favoriti, Grandolfo e Di Nardo se la giocano e uno dei due potrebbe anche iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i veneti ad essere favoriti nel pronostico di Virtus Verona Vis Pesaro: la squadra di casa infatti ha una quota di 2,05 volte la somma puntata con l’agenzia di scommesse Snai, che valuta il segno X per il pareggio a 3,05 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del successo esterno è come sempre regolata dal segno 2: se la partita dovesse finire in questo modo la vostra vincita corrisponderebbe a 3,05 volte la cifra giocata.



