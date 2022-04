Diretta/ Vis Pesaro Ancona Matelica streaming video tv: punti decisivi (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO ANCONA MATELICA: PARTITA COMBATTUTA!

Vis Pesaro Ancona Matelica, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Scontro da zona playoff fondamentale soprattutto per i padroni di casa, a caccia del pass per la fase finale per la promozione in Serie B. Ma anche gli ospiti si giocano tanto…

La Vis Pesaro è situata al decimo posto con 45 punti, raccolti grazie a 11 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte. I padroni di casa sono a +2 su Siena, Olbia e Pontedera, fondamentale ottenere i tre punti per assicurarsi i playoff. Nell’ultimo turno è arrivato il ko esterno per 1-0 contro l’Imolese. L’Ancona Matelica, invece, è al sesto posto con 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Gli ospiti possono blindare il sesto posto con una vittoria, tenendo a bada il Gubbio, situato a -2. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-1 sul Teramo.

DIRETTA VIS PESARO ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Ancona Matelica non sarà tra quelle disponibili su Sky Sport per questa giornata di campionato, ma attenzione: il match sarà disponibile su Rai Sport e dunque anche in streaming su Raiplay. Non dimentichiamo l’alternativa fornita da Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO ANCONA MATELICA

Continuiamo la nostra analisi della diretta Vis Pesaro Ancona Matelica ed è il momento di andare ad analizzare le probabili formazioni del match che prenderà il via tra pochi minuti. Iniziamo dalla Vis Pesaro, in campo con il 3-4-1-2. In porta Farroni, linea a tre di difesa composta da Manetta, Gavazzi e Cusumano. A centrocampo Eleuteri sostituirà lo squalificato Coppola al fianco di Acquadro, con Saccani e Lombardi sulle corsie esterne. Astrologo sulla trequarti alle spalle del tandem Cannavo-de Respinis. Passiamo adesso all’Ancona Matelica, schierata con il consueto 4-3-3. In porta Avella, tandem di centrali Bianconi-Iotti con Noce e Maurizii terzini. Papa in cabina di regia, ai suoi fianchi Delcarro e Iannoni. In attacco, Faggioli e D’Eramo ai lati del solito Rolfini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Ancona Matelica. I principali bookmakers non vedono una formazione favorita per i tre punti, come testimoniato dalle quotazioni dell’X. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria della Vis Pesaro è a 2,60, il pareggio è a 3,00, mentre la vittoria dell’Ancona Matelica è a 2,55. L’ultimo turno di campionato prevede spesso spettacolo e anche in questo caso ci si attende un grande numero di gol: l’Over 2,5 è a 1,62, mentre l’Under 2,5 è a 2,10. Ancora più netto il divario tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,48 e 2,40.











