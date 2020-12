Diretta/ Vis Pesaro Arezzo (Serie C) streaming video tv: punti salvezza

DIRETTA VIS PESARO AREZZO: PARTITA MOLTO DELICATA

Vis Pesaro Arezzo, in diretta dallo stadio Benelli di Pesaro in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Punti salvezza in ballo tra due squadre che stanno disperatamente provando a recuperare terreno in queste ultime partite. La Vis Pesaro è riuscita a ottenere una vittoria molto importante sul campo dell’Imolese nell’ultima sfida disputata, dimostrando di essere in crescita: marchigiani al secondo successo negli ultimi 4 impegni di campionato, dopo quello col Carpi, e Vis Pesaro ora fuori di un punto dalla zona play out.

Resta invece ultimo in classifica l’Arezzo che nell’ultima sfida contro il Fano ha confermato di essere intenzionato a vendere cara la pelle, pareggiando 1-1 in un altro scontro diretto nel fondo del raggruppamento. La formazione toscana fatica ancora a trovare quelle vittorie che varrebbero la rimonta verso la zona salvezza, ma Cutolo e compagni sembrano aver fatto negli ultimi match dei passi in avanti importanti dal punto di vista del carattere.

DIRETTA VIS PESARO AREZZO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Arezzo sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO AREZZO

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Arezzo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benelli di Pesaro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Daniele Di Donato con un 4-3-3: Bastianello; Nava, Gennari, Farabegoli, Stramaccioni; D’Eramo, Gelonese, Di Paola; De Feo, Cannavò, Lazzari. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Camplone schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Sala; Luciani, Borghini, Kodr, Benucci; Di Paolantonio, Arini; Belloni, Cutolo, Cerci; Zuppel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Vis Pesaro e Arezzo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.87, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.35, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA