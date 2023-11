Diretta/ Vis Pesaro Arezzo (risultato 0-0) streaming video tv: occasione per Sylla (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA VIS PESARO AREZZO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

Nelle Marche la partita tra Vis Pesaro ed Arezzo è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Banchieri partono forte fallendo una buona occasione con Sylla verso l’11’ a causa del salvataggio di Risaliti a ridosso della linea di porta. Ecco le formazioni ufficiali: VIS PESARO (3-4-2-1) – Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Pucciarelli, Di Paola; Sylla. A disposizione: Mariani, Rossoni, Nina, Peixoyo, Foresta, Marcandella, Loru, Mattioli, Cusumano, Rossetti, Kemayou, De Vries. Allenatore: Banchieri. AREZZO (4-3-3) – Borra; Montini, Masetti, Risaliti, Coccia; Settembrini, Bianchi, Mawuli; Pattarello, Crisafi, Gaddini. A disposizione: Ermini, Landucci, Zona, Lazzarini, Foglia, Poggesi, Damiani, Chiosa, Castiglia, Iori, Gucci, Kozak, Guccione. Allenatore: Indiani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VIS PESARO AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vis Pesaro Arezzo sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Arezzo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA!

La diretta della sfida tra Vis Pesaro e Arezzo vede ad l’una contro l’altra due squadre che si siedono rispettivamente al quindicesimo e decimo posto della classifica. Padroni di casa biancorossi che hanno raccolto 11 punti in altrettante sfide giocate. Preoccupa il dato offensivo con appena 9 gol realizzati, risultando il secondo peggior attacco del campionato, a pari punti con l’Olbia e sopra solamente a Fermana e Sestri Levante.

I migliori marcatori della formazione di casa risultano essere De Pozzo e Sylla con 2 reti. Ospiti che invece possiedono il vice capocannoniere di questo campionato. Stiamo parlando di Gucci che da inizio stagione ha colpito in campionato in ben 5 occasioni. I gol totali dell’Arezzo risultano essere 13 mentre preoccupa il dato difensivo con 18 volte la difesa battuta. I punti totali collezionati dalla formazione granata sono al momento 14 a pari punti con Pineto e Olbia che si siedono rispettivamente al nono e ottavo posto in classifica. (Marco Genduso)

VIS PESARO AREZZO: SFIDA DELICATA!

Vis Pesaro Arezzo, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Serve una svolta ai marchigiani per allontanarsi dalla zona pericolante del girone B. La Vis Pesaro paga soprattutto il pessimo inizio visto che è riuscita a inanellare 7 risultati utili consecutivi tra Coppa Italia e campionato, pareggiando in casa contro il Pineto nell’ultima sfida disputata.

L’Arezzo dalla sua con 2 vittorie nelle ultime 3 partite di campionato si è assestato verso la zona centrale della classifica, battendo il Gubbio nell’ultima uscita e dimostrando di stare acquisendo solidità dopo l’assestamento dovuto al salto di categoria. L’ultima trasferta a Pesaro degli aretini in campionato è datata 20 dicembre 2020, in quell’occasione fu la formazione marchigiana ad imporsi, vincendo col punteggio di 3-2.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Polverino; Mattioli, Cusumano, Ceccacci, Peixoto; Nina, Loru, Foresta; Marcandella; Sylla, Rossetti. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borra, Renzi, Polvani, Chiosa, Coccia, Bianchi, Settembrini, Mawuli, Iori, Gucci, Kozak.

VIS PESARO AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

