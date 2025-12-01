Serie C, Diretta Vis Pesaro Ascoli, streaming video tv: i bianconeri non vivono un buon periodo e vogliono il recitato al Benelli (1 dicembre 2025)
DIRETTA VIS PESARO ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA
Vediamo insieme i numeri prima di immergerci nella diretta di Vis Pesaro Ascoli: la Vis arriva con numeri che raccontano una squadra molto ordinata: 49% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xA, e una media di 11 tiri totali, di cui 4 nello specchio. La produzione offensiva nasce soprattutto da ripartenze laterali, responsabili del 56% delle occasioni, mentre difensivamente la squadra è tra le più solide del girone nell’area piccola (3,2 tiri nello specchio concessi). Ai corner i biancorossi portano pericolosità moderata: 4,8 battuti, 5,3 concessi. Nei finali la Vis cresce: 42% dei gol dal 70’ in poi, segno di una gestione fisica intelligente.
L’Ascoli propone un calcio più palleggiato e verticale: 54% di possesso, 1,7 xG, 1,0 xGA, e una precisione nei passaggi dell’85%, che gli permette di comandare a lungo la costruzione. Il 61% delle occasioni arriva dalle combinazioni centrali, dove i marchigiani muovono palla con continuità cercando la rifinitura nello spazio di mezzo. Difensivamente l’Ascoli concede pochi cross puliti (19 a gara) ma fatica a contenere le transizioni lunghe (1,2 xGA da attacchi diretti). Corner: 5,6 battuti, 4,1 concessi. Si può passare adesso al commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)
VIS PESARO ASCOLI, BIANCONERI IN TRASFERTA
Nove punti di distacco tra le due formazioni: la diretta Vis Pesaro Ascoli, in programma lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:30, mette in palio punti fondamentali per le due squadre entrambe reduci da una recente sconfitta
La Vis Pesaro è inciampata in quel di Perugia, perdendo 2-1 e mettendo fine alla striscia positiva di otto partite tra fine settembre e metà novembre dove sono da segnalare le vittorie contro Pontedera, Juventus U23 e Guidonia.
L’Ascoli arriva da ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso dunque anche il ko con la Sambenedettese e a cui vanno aggiunte le gare perse con Ravenna e Arezzo. L’unico sorriso in tempi recenti è stato il 2-0 a Rimini.
LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO ASCOLI
La Vis Pesaro si schiererà con il modulo 3-4-2-1: tra i pali Pozzi, difeso da Bove, Primato e Zoia. A centrocampo Vezzosi, Pucciarelli, Berengo e Paganinii con Di Paola e Giovannini alle spalle dell’unica punta Stabile.
L’Ascoli replicherà con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Vitale in porta, protetto da Alagna, Curado, Rizzo e Pagliai. Damiani e Milanesi in mediana supporteranno la trequarti composta da Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi dietro a Gori.
