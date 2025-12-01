Serie C, Diretta Vis Pesaro Ascoli, streaming video tv: i bianconeri non vivono un buon periodo e vogliono il recitato al Benelli (1 dicembre 2025)

DIRETTA VIS PESARO ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme i numeri prima di immergerci nella diretta di Vis Pesaro Ascoli: la Vis arriva con numeri che raccontano una squadra molto ordinata: 49% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xA, e una media di 11 tiri totali, di cui 4 nello specchio. La produzione offensiva nasce soprattutto da ripartenze laterali, responsabili del 56% delle occasioni, mentre difensivamente la squadra è tra le più solide del girone nell’area piccola (3,2 tiri nello specchio concessi). Ai corner i biancorossi portano pericolosità moderata: 4,8 battuti, 5,3 concessi. Nei finali la Vis cresce: 42% dei gol dal 70’ in poi, segno di una gestione fisica intelligente.

Diretta/ Perugia Vis Pesaro (risultato finale 2-1): tre punti ai padroni di casa (24 novembre 2025)

L’Ascoli propone un calcio più palleggiato e verticale: 54% di possesso, 1,7 xG, 1,0 xGA, e una precisione nei passaggi dell’85%, che gli permette di comandare a lungo la costruzione. Il 61% delle occasioni arriva dalle combinazioni centrali, dove i marchigiani muovono palla con continuità cercando la rifinitura nello spazio di mezzo. Difensivamente l’Ascoli concede pochi cross puliti (19 a gara) ma fatica a contenere le transizioni lunghe (1,2 xGA da attacchi diretti). Corner: 5,6 battuti, 4,1 concessi. Si può passare adesso al commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Ascoli Arezzo (risultato finale 0-2): la chiude Chierico (23 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA VIS PESARO ASCOLI, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Vis Pesaro Ascoli dovrete farlo attraverso l’abbonamento a Sky. Stesso discorso per la diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

VIS PESARO ASCOLI, BIANCONERI IN TRASFERTA

Nove punti di distacco tra le due formazioni: la diretta Vis Pesaro Ascoli, in programma lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:30, mette in palio punti fondamentali per le due squadre entrambe reduci da una recente sconfitta

La Vis Pesaro è inciampata in quel di Perugia, perdendo 2-1 e mettendo fine alla striscia positiva di otto partite tra fine settembre e metà novembre dove sono da segnalare le vittorie contro Pontedera, Juventus U23 e Guidonia.

Video Rimini Ascoli (0-2)/ Gol e highlights: la chiude Gori prima del riposo! (Serie C, 15 novembre 2025)

L’Ascoli arriva da ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso dunque anche il ko con la Sambenedettese e a cui vanno aggiunte le gare perse con Ravenna e Arezzo. L’unico sorriso in tempi recenti è stato il 2-0 a Rimini.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO ASCOLI

La Vis Pesaro si schiererà con il modulo 3-4-2-1: tra i pali Pozzi, difeso da Bove, Primato e Zoia. A centrocampo Vezzosi, Pucciarelli, Berengo e Paganinii con Di Paola e Giovannini alle spalle dell’unica punta Stabile.

L’Ascoli replicherà con l’assetto tattico 4-2-3-1 con Vitale in porta, protetto da Alagna, Curado, Rizzo e Pagliai. Damiani e Milanesi in mediana supporteranno la trequarti composta da Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi dietro a Gori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIS PESARO ASCOLI

La vittoria dell’Ascoli è offerta dai bookmakers a 1.91 contro i 3.70 della Vis Pesaro e i 3.00 del pareggio. Over 2.5 a 2.40, Under alla stessa soglia a 1.49.