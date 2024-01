DIRETTA/ Vis Pesaro Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 gennaio 2024)

DIRETTA VIS PESARO CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci a Vis Pesaro Carrarese: quarti in classifica, i marmiferi hanno fatto registrare un rallentamento nell’ultimo periodo nel loro rendimento, perdendo in casa contro l’Arezzo nell’ultimo impegno disputato dopo il precedente pari in casa della Fermana fanalino di coda della classifica nel girone B. Fiore all’occhiello per la Carrarese, finora, il rendimento della difesa con 16 gol incassati, seconda migliore retroguardia dietro quella del Cesena primo in classifica.

La Vis Pesaro è reduce da sette risultati utili consecutivi in campionato, due vittorie (l’ultima sul campo dell’Olbia) e cinque pareggi che hanno permesso ai marchigiani di mettere la testa fuori la zona play out. La Carrarese ha vinto tre delle ultime cinque sfide disputate in campionato contro la Vis Pesaro, tutte in casa, mentre il 23 aprile scorso la Vis Pesaro ha vinto l’ultimo precedente casalingo disputato contro i marmiferi. (agg. di Fabio Belli)

VIS PESARO CARRARESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vis Pesaro Carrarese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vis Pesaro Carrarese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VIS PESARO CARRARESE, GIALLOBLU CLAUDICANTI

La diretta Vis Pesaro Carrarese, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone B. I biancorossi sono imbattuti da sette partite con una striscia ancora aperta. Un ottimo risultato, anche se bisogna dire che cinque di queste partite sono stati pareggi come con Rimini, Perugia, Sestri Levante, Juventus U23 e Spal, vincendo con Lucchese e Olbia.

La Carrarese sta calando di rendimento come dimostra il pareggio con la Fermana e la recente sconfitta per 3-2 contro l’Arezzo. Prima di questo punto in due giornate erano arrivati due successi consecutivi contro Lucchese e Pontedera rispettivamente per 1-0 e 2-1. Ora i gialloblu sono quarti in classifica a -1 dal Perugia, -12 dal Torres e -18 dalla capolista Cesena.

VIS PESARO CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Carrarese vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-2-1. In porta Neri, difesa a quattro con Ceccacci, Rossoni, Zagnoni e Zoia. A centrocampo ci saranno Rossetti, Di Paoli e Nina con Karlsson e Pucciarelli dietro a Nicastro.

La Carrarese risponde col 3-5-2. Bleve tra i pali, retroguardia composta da Coppolaro, Di Gennaro e Ilanes. Gli esterni saranno Zanon e Cicconi mentre Della Latte, Cerretelli e Schiavi al centrocampo. In attacco spazio a Simeri-Panico.

VIS PESARO CARRARESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Carrarese danno favorita la squadra ospite a 2. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.15 mentre l’1 fisso a 3.70.

Ci saranno almeno tre gol nei novanta minuti? L’Over 2.5 è a 2.35 con l’Under a 1.51. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.68.

