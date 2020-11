Diretta Vis Pesaro Cesena/ Streaming video tv: due squadre in difficoltà (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO CESENA: CHI USCIRÀ DALLA CRISI?

Vis Pesaro Cesena, che sarà diretta dal signor Andrea Ancora, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 11 novembre: per la decima giornata del campionato di Serie C 2020-2021, turno infrasettimanale, saremo al Tonino Benelli e assisteremo ad un match delicato tra due squadre che non sono ancora riuscite a svoltare, e che al momento devono accettare di lottare per la salvezza. La Vis Pesaro, reduce dalla sconfitta contro la Feralpisalò, sa di avere le armi per inserirsi in zona playoff ma il livellamento del girone B l’ha colta abbastanza impreparata, ora dunque ci sarà bisogno di punti immediati per recuperare la situazione e bisognerà chiederli innanzitutto ai romagnoli, che hanno giocato in casa nell’ultimo turno ma non sono andati oltre il pareggio contro la Fermana. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Vis Pesaro Cesena, intanto possiamo fare qualche valutazione legata alle scelte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIS PESARO CESENA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Cesena non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO CESENA

Daniele Di Donato affronta Vis Pesaro Cesena con il 3-4-1-2, e potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica: magari non in difesa dove Stramaccioni, Farabegoli e Gennari proteggeranno il portiere Bastianello, ma per esempio a centrocampo con D’Eramo e Gelonese pronti a rilevare Pezzi e Leonardo Benedetti, mentre Valerio Nava e Giraudo possono agire sugli esterni (ma a destra Eleuteri rimane favorito). De Feo sarà il trequartista, davanti cerca spazio Bismark che deve vincere la concorrenza di Marcheggiani e Ettore Marchi. Nel Cesena di William Viali il modulo è identico nel reparto offensivo: Koffi e Bortolussi attaccanti con Capellini o Capanni alle loro spalle, il centrocampo bianconero è invece composto da tre giocatori. Sicuro del posto Petermann, Collocolo e Steffè se la giocano con Alessandro Sala e Munari. In difesa sono Maddaloni e Gonnelli a stare davanti a Nardi; Leonardo Longo può sfilare la maglia di terzino destro a Ciofi per naturale turnover, sull’altro versante rischia Favale perché questo pomeriggio il titolare può essere Aurelio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Vis Pesaro Cesena, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,45 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 2,95 volte la cifra investita.



