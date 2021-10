Diretta/ Vis Pesaro Cesena streaming video tv: i romagnoli sognano (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO CESENA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Vis Pesaro Cesena, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Un altro crocevia importante per i romagnoli che sognano dopo la grande vittoria contro l’Ancona Matelica: i marchigiani erano la formazione più in forma del campionato assieme alla capolista Reggiana ma il Cesena è riuscita ad avere la meglio con un secco 2-0, con i gol di Bortolussi e Pierini che hanno permesso ai bianconeri di piazzare il sorpasso al secondo posto e di portarsi a -3 dalla vetta.

La Vis Pesaro parte innanzitutto per salvarsi in maniera tranquilla in questa stagione ma per i biancorossi il momento è estremamente positivo: l’ultimo colpaccio esterno piazzato in casa della Lucchese, seconda vittoria consecutiva, ha permesso alla Vis di agganciare il Modena al settimo posto in classifica, in piena zona play off. L’11 novembre 2020 il Cesena ha vinto 0-2 nell’ultimo precedente disputato a Pesaro, con gol decisivi messi a segno da Bortolussi, autore di una doppietta. Al 12 gennaio 2020 risale l’ultimo successo interno dei marchigiani sui romagnoli, 1-0 firmato da un gol di Flavio Lazzari.

DIRETTA VIS PESARO CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Cesena non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO CESENA

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Cesena, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni, Giraudo, Manetta, Piccinini; Saccani, Coppola, Astrologo, Rubin; Rossi; Gucci, De Respinis. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nardi, Steffè, Mulè, Ciofi, Favale; Berti, Rigoni, Ardizzone; Ilari; Caturano, Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tonino Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

