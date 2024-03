DIRETTA/ Vis Pesaro Cesena video streaming tv: ventesima sfida tra le due squadre (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA VIS PESARO CESENA, I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Vis Pesaro Cesena. Questo sarà il ventesimo testa a testa tra le due squadre. Fin qui il Cesena ha fatto la voce grossa vincendo 12 partite contro la Vis Pesaro, capace di portarne a casa quattro e pareggiarne tre. I bianconeri sono in una striscia aperta di cinque vittorie consecutive contro i rivali biancorossi.

L’ultimo pareggio è datato 2021, 1-1 in casa della Vis Pesaro mentre l’ultima bittoria dei biancorossi è il match precedente sempre nel 2021 quando ebbero la meglio 2-0 in casa del Cesena. I due club si sono sempre affrontate in Serie C Girone B tranne due volte in Coppa Italia di serie C, entrambe vinte dal Cesena nel 2019 e 2023. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VIS PESARO CESENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vis Pesaro Cesena sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vis Pesaro Cesena sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VIS PESARO CESENA, BIANCONERI LANCIATISSIMI

La diretta Vis Pesaro Cesena, in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone C. I biancorossi sono in un periodo di profonda crisi di risultati. Nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte con Recanatese, Pontedera e Arezzo più il pari a Pineto.

Il Cesena invece viaggia spedito con quattro vittorie nelle ultime cinque. L’unico neo è stato il ko con la Carrarese per 3-2, ma per il resto risultati che convincono sotto ogni punto di vista: 3-1 al Sestri Levante in trasferta, 2-0 interno al Pineto, rotondo 4-0 all’Entella e infine il recente 2-0 inflitto al Gubbio.

VIS PESARO CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Cesena vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Neri, difesa a quattro con Afonso Peixoto, Rossoni, Tonucci e Ceccacci. Nina e Di Paola le due mezzali con Valdifiori regista. Davanti Pucciarelli, Nicastro e Karlsson.

Il Cesena replica con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Pisseri, retroguardia composta da Piacentini, Prestia e Silvestri. Pierozzi e Adamo esterni con De Rose e Francesconi in mediana. Berti insieme a Shpendi daranno qualità alla trequarti con Kargo unica punta.

VIS PESARO CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Cesena favorita la squadra ospite a 1.45. Secondo sisal, l’1 è offerto a 6 mentre la X a 3.80.

L’Over 2.5 è quotato 2.10, più alto rispetto all’Under alla stessa soglia. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.25 e 1.57.

