Diretta/ Vis Pesaro Entella, streaming video tv: cercasi continuità (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO ENTELLA: LIGURI FAVORITI!

Vis Pesaro Entella, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 marzo 2023 allo Stadio Tonino Benelli di Pesaro, è una gara valida per la 34° giornata del girone B di Serie C. Punti pesantissimi in palio: i padroni di casa per la salvezza, gli ospiti per la promozione in Serie B.

La Vis Pesaro è sedicesima con 33 punti, a -1 dalla salvezza diretta. Sin qui sette vittorie, dodici pareggi e quattordici sconfitte. Dopo tre ko di fila, i biancorossi nell’ultimo turno hanno vinto 0-1 contro la Fermana. L’Entella, invece, è seconda a quota 68 punti, a -4 dalla Reggiana capolista. I liguri nell’ultimo turno hanno vinto 4-1 contro il San Donato.

VIS PESARO ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Entella non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vis Pesaro Entella sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO ENTELLA

C’è ancora qualche dubbio da risolvere, ma è arrivato il momento di disvelare le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Entella. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-4-3: Campani, Ghazoini, Tonucci, Bakayoko, St. Clair, Coppola, Valdifiori, Zoia, Fedato, Pucciarelli, Gerardi. Passiamo adesso all’undici di Chiavari, Volpe conferma il 3-4-1-2: Borra, Parodi, Sadiki, Chiosa, Tomaselli, Tenkorang, Rada, Favale, Ramirez, Faggioli, Merkaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers vedono la Virtus Entella favorita. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match grazie ai dati forniti da Eurobet: la vittoria della Vis Pesaro è a 4,40, il pareggio è a 3,35, mentre la vittoria dell’Entella è a 1,72. Prendiamo in considerazione le quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol a 2,00 e No Gol a 1,68.

