DIRETTA VIS PESARO ENTELLA, NESSUNA VUOLE PERDERE COLPI

Si disputa sabato 1 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Vis Pesaro Entella. Presso lo Stadio Tonino Benelli i padroni di casa cercheranno di rallentare la corsa della capolista del girone B con l’unico scopo di migliorare il proprio piazzamento visto il quarto posto attualmente occupato in coabitazione con il Pescara a cinquanta punti. Staccare i Delfini nella ventinovesima giornata della Serie C 2024/2025 sarebbe davvero un buon esito per i biancorossi che inseguono inoltre il quarto risultato utile consecutivo venendo appunto dal pareggio esterno rimediato contro il Pineto nell’ultimo turno di campionato.

Dal canto suo la Virtus Entella non può permettersi di compiere passi falsi e rischiare di essere avvicinata dalla Ternana, distante quattro lunghezze. E’ vero che i biancocelesti non conoscono la sconfitta dallo scorso Santo Stefano ma è anche proprio per questa ragione che bisogna prestare ancor più attenzioni ad ogni dettaglio in campo, senza lasciare nulla di scontato. Per i liguri è quindi necessario non ripetere gli errori commessi di recente come quelli che hanno portato al pareggio contro il Legnago Salus, ultimo in graduatoria.

DIRETTA VIS PESARO ENTELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi comodamente vedere la diretta Vis Pesaro Entella da casa sintonizzando il televisore sul canale Sky Sport 251 oppure utilizzando lo streaming offerto dall’applicazione di Sky Go. E’ dunque obbligatorio essere abbonati a Sky per non perdere neanche un istante di questa partita.

VIS PESARO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Entella possiamo indicare come mister Stellone dovrebbe essere incline ad impiegare nuovamente il 3-4-1-2 con Vukovic, Palomba, Coppola, Neri, Tavernaro, Pucciarelli, Di Paola, Cannavò, Orellana, Nicastro e Okoro. La scelta del tecnico Fabio Gallo per i liguri dovrebbe invece ricadere sul modulo 3-5-2 con Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Franzoni, Lipani, Karic, Di Mario, Guiu e Castelli.

SCOMMESSA VIS PESARO ENTELLA, LE QUOTE

La capolista è favorita anche quando gioca in trasferta, ecco allora che il segno 2 è quotato a 2,25 da Snai nel pronostico della diretta Vis Pesaro Entella. Si salirebbe poi a 2,70 se le due squadre si divideranno la posta sul campo, infine una vittoria della Vis Pesaro è proposta a 3,35 sul segno 1.