Diretta/ Vis Pesaro Entella streaming video tv: Liguri all’inseguimento (Serie C)

Vis Pesaro Entella, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.35 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Liguri che restano all’inseguimento del terzo posto, occupato dal Cesena, ora lontano 3 lunghezze dopo il crollo dell’Entella sul campo della Lucchese nel turno infrasettimanale, un ko per 3-0 che ha interrotto un momento che da tempo si prolungava in maniera positiva per i biancocelesti.

Dall’altra parte la Vis Pesaro è scivolata al decimo posto dopo il ko contro il Pescara, seconda sconfitta consecutiva per i marchigiani che restano comunque in zona play off pur avendo perduto un po’ di brillantezza negli ultimi tempi. Nel match d’andata disputato a Chiavari la Vis Pesaro ha costretto l’Entella al pareggio senza reti in casa, va sottolineato che i liguri sono caduti a Lucca dopo una lunga imbattibilità esterna che durava dalla sfida di Siena del 16 ottobre scorso.

DIRETTA VIS PESARO ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Vis Pesaro Entella di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Entella, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Coppola, Astrologo, Lombardi; Sanogo, De Respinis, Cannavò. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Silvestre, Barlocco; Di Cosmo, Rada, Dessena; Schenetti; Magrassi, Lescano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



