Diretta/ Vis Pesaro Fano (Serie C) streaming video e tv: derby marchigiano

DIRETTA VIS PESARO FANO: IN CERCA DI PUNTI

Vis Pesaro Fano, in diretta dallo stadio Benelli di Pesaro in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Derby marchigiano con le due formazioni già affamate di punti. E quintultima in zona play off la Vis Pesaro, che perdendo con un pirotecnico 5-3 subito a Padova ha subito il quarto ko negli ultimi 5 impegni di campionato disputati. E’ ultimo in classifica da solo il Fano, che aveva iniziato il campionato in maniera incoraggiante, pareggiando contro alcune squadre difficili da affrontare, ma che si è ritrovato poi senza riuscire mai a vincere: nessun successo nei primi 11 impegni di campionato per il Fano che dopo due pareggi contro Sudtirol e Fermana ha perso ancora nell’ultimo impegno interno contro la Virtus Verona. Sconfitta amara che è valsa anche il sorpasso dell’Arezzo: nel derby marchigiano saranno dunque già in ballo punti fondamentali per la corsa salvezza, anche se il campionato è arrivato solo a un terzo del suo svolgimento.

DIRETTA VIS PESARO FANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Fano sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FANO

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Fano, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benelli di Pesaro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Daniele Di Donato con un 4-3-3: Bastianello; Eleuteri, Gennari, Lelj, Stramaccioni; D’Eramo, Pezzi, Di Paola; De Feo, Ngissah, Cannavò. Gli ospiti guidati in panchina da Flavio Destro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Meli; Cargnelutti, Di Sabatino, De Vito, Paolini; Parlati, Amadio, Marino; Carpani, Baldini, Barbuti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Vis Pesaro e Fano queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.60.



