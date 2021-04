Diretta/ Vis Pesaro Fermana (Serie C) streaming video tv: per blindare la salvezza

DIRETTA VIS PESARO FERMANA: IN PALIO LA SALVEZZA DIRETTA

Vis Pesaro Fermana, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Secondo derby marchigiano previsto in calendario in questa giornata oltre a quello di Matelica e Fano. E sono di fronte due squadre chiamate in queste ultime 3 giornate di campionato a blindare una salvezza diretta importantissima.

La Fermana è a +6 dal Legnago sestultimo, la Vis Pesaro a +3. I biancorossi hanno perso un’occasione importante perdendo ad Arezzo nell’ultima sfida disputata, costretti a soffrire ancora dopo una fase positiva che sembrava avvicinarli verso la permanenza tra i professionisti senza passare dai play out. Lo stesso vale per la Fermana che nella sua ultima sfida ha incassato un poker in casa dalla Feralpisalò: anche i gialloblu, vicinissimi all’obiettivo, hanno rallentato nelle ultime partite, mettendo nel cassetto i sogni di rincorsa ai play off ma restando comunque vicinissimi alla permanenza diretta tra i professionisti.

DIRETTA VIS PESARO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Fermana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FERMANA

Le probabili formazioni della sfida tra Vis Pesaro e Fermana allo stadio Tonino Benelli. I padroni di casa allenati da Daniele Di Donato scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Sala; Luciani, Sbraga, Pinna, Ventola; Arini, Benucci, Altobelli; Di Grazia, Carletti, Cutolo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Cornacchini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Ginestra, Rossoni, Manetta, Scrosta, Sperotto; Graziano, Urbinati, Mordini; Boateng, D’Anna, Neglia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Vis Pesaro Fermana, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.55 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.60 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.30 volte l’importo investito con questo bookmaker.



