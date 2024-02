DIRETTA/ Vis Pesaro Gubbio (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 2 febbraio 2024)

DIRETTA VIS PESARO GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Vis Pesaro Gubbio, diamo un’occhiata alle statistiche nel mentre che aspettiamo gli ultimi giri d’orologio: la Vis Pesaro sembra particolarmente pericolosa nei primi 30 minuti delle partite, registrando la percentuale più alta del campionato per i gol segnati in questo lasso di tempo: 32%. D’altra parte invece gli ospiti dimostrano una certa efficacia nei minuti che vanno dal 46° al 60°, segnando il 24% delle reti in questo periodo.

Entrambe le compagini mostrano un buon momento di forma, dato che la Vis Pesaro è rimasta imbattuta nelle ultime 9 partite, mentre il Gubbio è senza sconfitte nelle ultime 6 partite. Purtroppo però i padroni di casa non sono riusciti a portare i tre punti nelle ultime sette sfide casalinghe. Inoltre la storia recente dimostra che la Vis Pesaro ha avuto difficoltà contro il Gubbio, non riuscendo a vincere nelle ultime 4 partite contro questa squadra. Detto questo è il momento di spostarci sulle formazioni ufficiali del match, la diretta di Vis Pesaro Gubbio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

VIS PESARO GUBBIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vis Pesaro Gubbio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vis Pesaro Gubbio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SFIDA INTERESSANTE

La diretta Vis Pesaro Gubbio, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20:45, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sembrano soffrire di “pareggite” dato che hanno messo a referto sette pareggi nelle ultime ultime nove partite, le altre due terminate 2-1 con la Lucchese e 1-0 con l’Olbia. Dunque, in caso di risultato positivo con il Gubbio, la Vis Pesaro toccherebbe quota 10 partite consecutive senza perdere.

Anche il Gubbio è in un ottimo periodo, ancora migliore rispetto a quello già molto soddisfacente della Vis Pesaro visto che hanno vinto cinque delle ultime sei gare: Rimini, Pineto, Recanatese, Fermana e infine Lucchese. L’unico pareggio nell’arco di questo mese, tra fine dicembre e fine gennaio è lo 0-0 contro l’Ancona.

VIS PESARO GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Gubbio vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Neri, retroguardia composta da Zoia, Zagnoni, Rossoni e Ceccacci. A centrocampo spazio a Rossetti, Nina e Di Paola con Pucciarelli-Karlsson trequartisti e unica punta Nicastro.

Risposta del Gubbio con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Greco, terzini Corsinelli e Mercadante mentre Pirrello e Signorini rappresenteranno la coppia centrale. Le due mezzali, Casolari e Chierico, daranno una mano al regista Mercati. Davnti il tandem Di Massimo-Udoh con Bumbu alle loro spalle nella posizione di trequartista.

VIS PESARO GUBBIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Gubbio danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 3 mentre l’1 fisso a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è offerto a 2.45 con l’Under a 1.45. Infine, Gol e No Gol sono quotati rispettivamente a 2.05 e 1.66.

