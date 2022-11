Diretta Vis Pesaro Gubbio/ Streaming video tv: gli umbri puntano la vetta (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO GUBBIO: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Vis Pesaro Gubbio è uno degli avvincenti impegni che compongono la sedicesima giornata del campionato di Serie C – Girone B, che va in scena nel turno infrasettimanale di martedì 29 novembre. Il fischio di inizio è in programma alle ore 21.00 allo Stadio Tonino Benelli.

Gli occhi saranno tutti puntati sulla squadra umbra, che al momento occupa la seconda posizione in classifica, a -1 dalla vetta, e spera in un passo falso della capolista Reggiana per compiere il sorpasso. Il Gubbio, dopo un momento negativo, è adesso reduce da una striscia di due vittorie consecutive contro Lucchese e San Donato. Per inseguire la promozione servirà dare continuità a questi risultati. I marchigiani, invece, si trovano al quattordicesimo posto a quota 15. Il successo per la Vis Pesaro manca ormai da diverso tempo. Nello scorso turno è arrivata, in tal senso, la sconfitta contro la Virtus Entella. È indispensabile invertire la rotta per evitare di piombare nella zona pericolosa.

VIS PESARO GUBBIO VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Vis Pesaro Gubbio, in programma martedì 29 novembre alle ore 21.00 per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in televisione soltanto per quel che concerne i momenti salienti, dato che è una delle partite selezionate per la Diretta Gol dell’emittente Sky Sport: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati nel canale 251.

Per assistere alla partita Vis Pesaro Gubbio in modo integrale in diretta video streaming, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. È possibile acquistare l’abbonamento mensile, annuale oppure la singola gara e successivamente collegarsi alle applicazioni nonché al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO GUBBIO

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Gubbio rivelano che ci sarà qualche assenza con cui fare i conti. I padroni di casa dovranno rinunciare per squalifica al proprio tecnico Francesco Renzoni e al calciatore Palmieri, mentre gli ospiti non avranno a disposizione lo squalificato Vitale. Da capire anche se ci saranno eventuali forfait per problemi fisici.

Al di là di questo, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-4-1-2: Farraoni; Gavazzi, Bakayoko, Zoia; Ghazoini, Valdifiori, Aucelli, Borsoi; Di Paola; Fedato, Cannavo. Gli ospiti sotto la guida di mister Piero Braglia invece dovrebbero rispondere con un 3-4-3: Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Bonta, Tazzer; Spina, Vazquez, Arena.

QUOTE VIS PESARO GUBBIO

Le quote di Vis Pesaro Gubbio, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre, sono piuttosto equilibrate: diamo un'occhiata a quelle offerte da Eurobet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.70, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 2.60. Il pari, con il segno X, è fissato infine a 3.05.











