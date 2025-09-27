Diretta Vis Pesaro Gubbio streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA VIS PESARO GUBBIO: MEGLIO GLI UMBRI!

Ci lanciamo verso la diretta Vis Pesaro Gubbio, partita che si gioca alle ore 17:30 di sabato 27 settembre e fa parte della settima giornata per il girone B di Serie C 2025-2026. Difficile capire cosa aspettarsi: sulla carta sarebbero favoriti gli ospiti, che però sono reduci dalla sconfitta maturata nel turno infrasettimanale.

Il Gubbio è infatti caduto a Campobasso, anche se bisogna dire che prima di questo ko era rimasto imbattuto; in particolare, battendo di misura Forlì e Bra era riuscito a portarsi in alta classifica e virtualmente in corsa per la promozione, ma in una serata ha subito gli stessi gol che aveva incassato in cinque giornate.

È comunque ancora presto per tracciare bilanci, e lo stesso discorso bisogna farlo su una Vis Pesaro che non sta trovando quel passo che l’aveva resa una grande sorpresa l’anno scorso: appena 6 punti per i marchigiani, che martedì sera hanno perso a Forlì e finora hanno una sola vittoria, contro il Livorno.

Insomma si tratta di una partita di inizio stagione che potrebbe dire tutto e il contrario di tutto, a noi non resta che scoprire insieme quale sarà l’andamento del match ma intanto addentriamoci ancor più nella presentazione della diretta Vis Pesaro Gubbio, con l’analisi delle scelte da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA VIS PESARO GUBBIO

Avremo il classico appuntamento su Sky Sport per la diretta Vis Pesaro Gubbio, che potrete seguire anche in diretta streaming video tramite la piattaforma Now Tv.

VIS PESARO GUBBIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Vis Pesaro Gubbio possiamo ipotizzare che Roberto Stellone voglia puntare sulla titolarità di Tavernaro, andato in gol a Forlì, dunque schierarlo come laterale sinistro o magari da trequartista tattico alle spalle dei due attaccanti, qui Sulayman Jallow e Giovannini rischiano sulla pressione di Nicastro. A centrocampo invece è possibile che la squadra marchigiana resti invariata: intanto Zoia a destra, poi coppia centrale con Berengo e Paganini a proteggere una difesa che, formata da Primasso, Bove e Di Renzo, si disporrà davanti al portiere Guarnone. Nel 3-5-2 di Domenico Di Carlo mancherà Baroncelli, dunque uno dei tre centrali del Gubbio sarà Andrea Signorini che torna titolare con Bruscagin e Di Bitonto, a protezione di Krapikas e con la collaborazione di Fazzi e Tentardini che saranno i laterali che partono dalla zona mediana. In mezzo Djankpata, Federico Carraro e Rosaia sono ancora favoriti ma attenzione alla candidatura di Hraiech; allo stesso modo possiamo dire che La Mantia e Ghirardello siano di fatto due titolari aggiunti nel reparto offensivo della squadra umbra, Di Carlo martedì sera ha fatto iniziare la partita a Minta e Tommasini ma le cose non sono andate decisamente bene e allora si può cambiare questo pomeriggio.