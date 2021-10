Diretta/ Vis Pesaro Gubbio streaming video tv: squadre in forma (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO GUBBIO: SQUADRE IN BUONA SALUTE

Vis Pesaro Gubbio, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra due contendenti sicuramente in forma: la Vis Pesaro pareggiando 0-0 sul campo dell’Entella ha messo in fila il suo quinto risultato utile consecutivo, restando agganciata a quota 14 punti al nono posto in piena zona play off e lasciandosi momentaneamente alle spalle le ansie della lotta per non retrocedere.

Carrarese che è stata appena battuta proprio dal Gubbio con un 4-0 che ha fatto seguito al 3-0 interno al Pontedera: tra le mura amiche gli umbri sono un caterpillar, in trasferta però non hanno ancora vinto e hanno anche perso la loro unica partita finora, in casa dell’Olbia. Il primo novembre 2020 la Vis Pesaro ha vinto di misura 1-0 l’ultimo precedente interno contro il Gubbio, che ha vinto in casa dei marchigiani per l’ultima volta con lo 0-1 del 27 ottobre 2019.

DIRETTA VIS PESARO GUBBIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Gubbio è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo, Bouah, Soprano, Piacentini, Rillo; VIero, Arrigoni, Mungo; Malotti, Bernardotto, Di Dio. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nardi; Munari, Mulè, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Rigoni, Missiroli; Pierini, Bortolussi, Tonin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Tonino Benelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



