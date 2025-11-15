Diretta Vis Pesaro Guidonia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA VIS PESARO GUIDONIA: NEOPROMOSSA SORPRENDENTE!

Cosa possiamo dire della diretta Vis Pesaro Guidonia? Anzitutto che si gioca al Tonino Benelli alle ore 17:30 di sabato 15 novembre, e che nella 14^ giornata del girone B di Serie C 2025-2026 troviamo una neopromossa che sta volando, con quattro vittorie nelle ultime cinque e il quarto posto in classifica.

DIRETTA/ Ternana Vis Pesaro (risultato finale 1-1): Dubickas risponde a Stabile (Serie C, 9 novembre 2025)

Il Guidonia Montecelio è la grande sensazione di un campionato che sta presentando parecchie sorprese: davvero non ci si aspettava un rendimento simile da una squadra che magari ultimamente è stata aiutata dal calendario, ma che comunque sarebbe inferiore a Pianese o Gubbio, squadre che invece ha battuto.

La Vis Pesaro, realtà consolidata negli ultimi anni di Serie C, sta lottando per i playoff ed è in serie positiva: non perde dal 23 settembre e ha decisamente cambiato passo rispetto a un avvio a rilento, tuttavia possiamo anche dire che siano arrivati troppi pareggi, ultimo dei quali sul campo della Ternana.

Diretta/ Vis Pesaro Juventus U23 (risultato finale 1-0): la decide Primasso (oggi 3 novembre 2025)

Sarà allora una sfida tutta da vivere anche perché con esito aperto, noi possiamo solo aspettare che la diretta Vis Pesaro Guidonia si giochi e intanto fare qualche considerazione circa le probabili formazioni, ipotizzando i calciatori che saranno titolari al Tonino Benelli oggi pomeriggio.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA VIS PESARO GUIDONIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Vis Pesaro Guidonia sarà affidata come di consueto ai canali della tv satellitare su Sky Sport, è invece su Now la possibilità di diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO GUIDONIA

Ci sono squalificati nella diretta Vis Pesaro Guidonia: per i marchigiani Primasso, quindi Roberto Stellone dovrebbe affidarsi a Tonucci o Andrea Beghetto adattato per completare una difesa con Ceccacci e Bove a protezione del portiere Pozzi, lasciando di conseguenza a Zoia e Vezzoni il compito di presidiare le corsie laterali. In mezzo al campo Machin e Berengo restano favoriti su Mariani; allo stesso modo dovrebbero giocare ancora Di Paola e Giovannini che si piazzano sulla trequarti, andando a supportare il centravanti che sarà Stabile, in vantaggio su Consalvi.

DIRETTA/ Bra Vis Pesaro (risultato finale 0-0), finisce in parità (Serie C, oggi 26 ottobre 2025)

Ciro Ginestra perde Zuppel, per due giornate tra l’altro, e Errico: davanti abbiamo Aimone Calì che fa reparto con Bernardotto, sulla corsia sinistra di centrocampo tutto da valutare ma si potrebbe allargare Tessiore, così che in mezzo restino Mastrantonio, Tascone e Santoro con la possibilità che il giovane Spavone giochi da mezzala offensiva. Si vedrà perché comunque si cono altre soluzioni (per esempio Sannipoli), a destra comunque viene confermato Zappella e per quanto riguarda la difesa dovremmo vedere ancora Mulè, Cristini ed Esempio, con Mazzi come portiere.

VIS PESARO GUIDONIA: PRONOSTICO E QUOTE

Sciogliamo le riserve sul pronostico della diretta Vis Pesaro Guidonia, per la Snai i favoriti sono i marchigiani ma per poco, infatti il segno 1 per la loro vittoria, che vale 2,35 volte la posta in palio, è comunque vicino al 2,85 che è l’importo che viene posto sul segno 2, che naturalmente va a regolare il successo della formazione romana.Il pareggio equivale a 3,00 volte la giocata.