Diretta/ Vis Pesaro Imolese (risultato finale 0-0): reti bianche e poche emozioni

DIRETTA VIS PESARO IMOLESE (RISULTATO FINALE 0-0)

Vis Pesaro Imolese 0-0: si conclude in maniera assolutamente giusta questa partita dello stadio Tonino Benelli, valida per la 18^ giornata nel girone B di Serie C. Un pareggio senza reti, fedelissimo specchio di quello che si è visto in campo: ovvero, ben poco da ambo le parti. Se non altro nel secondo tempo la Vis Pesaro ha finalmente dato prova di essere la squadra messa meglio nella classifica del girone, e di voler fare qualcosa in più per portare a casa i 3 punti: ci ha provato, ma non è andata oltre un sinistro di Rubin fuori dal bersaglio e un cross di Cannavò che Rossi ha intercettato senza particolari problemi.

Difficile segnare con attacchi di questa portata, ancor più per un’Imolese che come primo punto all’ordine del giorno ha chiaramente badato a non prenderle; non poteva insomma che finire in questo modo al Tonino Benelli, tra le due squadre certamente l’Imolese è quella più contenta della parità senza reti mentre per la Vis Pesaro si tratta di un risultato deludente, da riscattare assolutamente nella prossima giornata che chiuderà anche il girone di andata in questo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

VIS PESARO IMOLESE (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Vis Pesaro Imolese 0-0: un primo tempo decisamente sotto tono quello cui abbiamo assistito al Tonino Benelli. Si tratta di due squadre che, sia pure per obiettivi diversi, hanno bisogno della vittoria; la classifica del girone B di Serie C ci direbbe che la Vis Pesaro abbia qualcosa in più, ma a dirla tutta gli adriatici, in quello che possiamo considerare alla stregua di un derby, hanno fatto veramente poco per confermare la graduatoria. La frazione si è stancamente trascinata senza particolari sussulti.

Entrambe le squadre sul terreno di gioco hanno innanzitutto badato a non andare sotto sul piano della manovra e a concedere poco campo alle avversarie, così ne è emersa appunto una frazione nella quale le occasioni per sbloccare il risultato non ci sono state. Sostanzialmente, da segnalare ci sono le due ammonizioni comminate a Vona e Gucci – una per parte – tra il 27’ e il 29’ minuto, segno che la partita si è anche fatta in qualche modo nervosa; poi, tutti al riposo senza alcunchè da segnalare, e solo la speranza che nel secondo tempo le cose possano cambiare… (agg. di Claudio Franceschini)

VIS PESARO IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Imolese di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati ad Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

VIS PESARO IMOLESE (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Si accende finalmente la diretta della Serie C tra vis Pesaro e Imolese: pure prima di dare la parola al campo, vediamo come i due club approdano alla 18^ giornata. Dando subito un occhio alla classifica vediamo che la Vis Pesaro è in zona di assoluta tranquillità: lo stesso non vale per gli ospiti romagnoli che in trasferta hanno visto il segno 2 uscire ben tre volte, non male rispetto alle vittorie domestiche.

I pareggi dell’Imolese fuori casa sono usciti una volta sola mentre le sono quattro le sconfitte patite fino a oggi, con nove gol fatti e dodici subiti. I padroni di casa della Vis Pesaro sul campo marchigiano hanno vinto tre volte, tre sono anche i pareggi, mentre due le sconfitte domestiche: la Vis pure ha messo da parte con un bottino di reti complessive di sette gol realizzati e otto subiti. Diamo allora la parola al campo, si comincia!

LO STORICO

Verso la diretta di Vis Pesaro Imolese, aggiungiamo qualcosa sulla storia di questa partita di Serie C che oggi si gioca nel girone B e che era andata in scena anche nello scorso campionato 2020-2021, con una doppia affermazione della Vis Pesaro. i marchigiani infatti si erano imposti per 1-2 ad Imola nella partita d’andata sabato 12 dicembre 2020, per poi ripetersi vincendo per 2-1 anche in casa al ritorno, giocato a Pesaro sabato 3 aprile 2021.

Con questa doppietta, la Vis Pesaro è salita a quota tre vittorie sui sette precedenti complessivi contro l’Imolese, che ha raccolto solamente tre pareggi e una vittoria, che risale a sabato 23 febbraio 2019 e fu un bel 2-0 casalingo presso lo stadio Romeo Galli di Imola. A Pesaro due vittorie dei padroni di casa e altrettanti pareggi; in casa dell’Imolese si contano invece una vittoria per parte più un pareggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIALLOBLÙ IN DIFFICOLTÀ

Vis Pesaro Imolese, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 17:30, presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. La Vis Pesaro è reduce dal successo di misura conquistato sull’Olbia, in cui si è imposta con il punteggio di 1-0, grazie al gol di Cannavò. La squadra allenata da Marco Banchini, è tornata al successo dopo un’astinenza di cinque partite. I marchigiani sono ottava posizione in classifica con 23 punti, occupando la zona playoff.

Situazione difficile in casa Imolese. Nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Modena, con il punteggio di 1-2. Per la squadra allenata da Gaetano Fontana, si è trattata della quarta sconfitta consecutiva, le quali hanno fatto scivolare l’Imolese in diciassettesima posizione con 17 punti, in zona playout. I rossoblù inseguono una vittoria che manca dallo scorso 16 ottobre, in occasione del successo per 0-2 in casa dell’Olbia. Nell’ultimo scontro tra le due compagini, risalente allo scorso aprile, a conquistare i tre punti è stata la Vis Pesaro, vincendo con il punteggio di 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIS PESARO IMOLESE

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Vis Pesaro Imolese, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico di casa, Marco Banchini, dovrà fare a meno dello squalificato Gavazzi. Probabile modulo 3-4-1-2, con i seguenti undici: Farroni, Pellizzari, Manetta, Cusumano, Saccani, Astrologo, Coppola, Rubin, Rossi, Tonso, De Respinis.

In casa Imolese, è squalificato Angeli, che dunque non prenderà parte al match. L’allenatore rossoblù, Gaetano Fontana, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare dell’Imolese per la trasferta di Pesaro: Rossi; Lia, Rinaldi, Vona, Liviero; A. Lombardi, Torrasi, Benedetti; Matarese, Padovan, Turchetta.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Vis Pesaro Imolese di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Vis Pesaro, abbinata al segno 1, quotata 1.87. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.20. Il successo esterno dell’Imolese, associato al segno 2, è quotato 4.25.



