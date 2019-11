Diretta Vis Pesaro Imolese/ Streaming video tv: sfida già delicata (serie C)

Vis Pesaro Imolese, diretta dall’arbitro Matteo Centi della sezione Aia di Viterbo, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre guardano alla salvezza, che è l’obiettivo primario per due realtà piccole e che puntano a conservare una preziosa Serie C. L’Imolese è in crisi dopo un’ottima stagione come quella scorsa che ha visto la formazione emiliana arrivare addirittura ai playoff. In questo campionato le cose sono cambiate e l’ultimo posto in classifica pesa come un macigno pur dopo il buon pareggio contro il Sudtirol nella scorsa giornata. Senza dimenticare che contro ci sarà una Vis Pesaro che ha voglia di conquistare punti per allontanarsi quanto più possibile dalla zona rossa della classifica dopo avere perso il quasi derby con il Rimini sabato scorso. Un’opportunità potenzialmente ghiotta quella offerta da Vis Pesaro Imolese per la squadra marchigiana. Servirà una prestazione tosta da parte di entrambe le formazioni, che non possono commettere errori per non compromettere una classifica che altrimenti diventerebbe alquanto problematica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Imolese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO IMOLESE

Passando alle probabili formazioni di Vis Pesaro Imolese, per i padroni di casa mister Pavan non vuole cambiare troppo anche perché la sua squadra sta rendendo bene in questo campionato. Vuole continuità e perciò battere l’Imolese potrebbe voler dire molto ai fini della classifica. In porta nel suo 3-5-2 ci sarà Bianchini con Gianola, Farabegoli e Lelj a comporre la linea di difesa a tre. Invece in mezzo al campo spazio sicuramente per Paoli, Misin e Volta che saranno i centrali mentre sulle fasce con compito di corsa e di recupero ci saranno da una parte Di Nardo e dall’altra l’esperto Pedrelli. In avanti per la Vis Pesaro non potranno mancare né Tascini né Grandolfo che stanno facendo bene fin qui. Invece nell’Imolese c’è mister Atzori che non vuole errori per risalire la classifica che al momento vedrebbe la squadra in serie D. Il modulo scelto sarà sempre il 3-4-1-2 con Rossi tra i pali, mentre in difesa agiranno Ingrosso, Carini e Boccardi. Centrocampo invece che vedrà dal primo minuto Tentoni e Marcucci da interni con Valeau e Schiavi invece sulle fasce. Il trequartista dell’Imolese sarà Belcastro con Bismark e Padovan in avanti pronti a far male alla Vis Pesaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote proposte circa Vis Pesaro Imolese vedono favorita nel pronostico la formazione di casa, la cui vittoria (segno 1) è quotata dall’agenzia di scommesse sportive SNAI a 1.75, mentre arriva a quota 2.20 il pareggio tra le due formazioni, naturalmente segno X. Infine la vittoria esterna dell’Imolese viene quotata a 2.15 per chi avrà puntato sul segno 2.



