Diretta Vis Pesaro Juventus U23 streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi 3 novembre 2025

DIRETTA VIS PESARO JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Diretta Vis Pesaro Juventus U23, via: la partita comincia, e non è la prima volta in cui si affrontano queste due squadre perché anche nel 2023-2024 la Juventus Next Gen era nel girone B, poi era stata spostata addirittura nel C tornando a quello “di mezzo”. Ad Alessandria le due squadre avevano concluso il girone di andata con un pareggio: al gol bianconero di Jonas Rouhi aveva risposto Manuel Di Paola con una punizione, al ritorno invece la vittoria era andata alla Vis Pesaro con Davide Zagnoni e ancora una punizione di Di Paola, in mezzo il temporaneo pareggio firmato da Nikola Sekulov.

DIRETTA/ Bra Vis Pesaro (risultato finale 0-0), finisce in parità (Serie C, oggi 26 ottobre 2025)

In questa sfida di ritorno si era verificato l’esordio di Roberto Stellone sulla panchina marchigiana; su quella bianconera sedeva Massimo Brambilla, che certo non poteva ancora immaginare che di lì a un anno e mezzo avrebbe vissuto anche quella della prima squadra, sia pure solo come brevissimo traghettatore. Comunque, adesso si gioca e quindi torniamo a concentrare le nostre attenzioni sul terreno di gioco perché è arrivato il momento di scoprire come andranno le cose: la diretta Vis Pesaro Juventus U23 comincia, in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Juventus Next Gen Pontedera (risultato finale 0-1): colpaccio toscano! (25 ottobre 2025)

VIS PESARO JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Questo sarà il posticipo in chiaro, per cui la diretta Vis Pesaro Juventus U23 in tv sarà anche su Rai Sport per tutti oltre che sui canali di Sky Sport e anche la diretta streaming video raddoppierà con Rai Play.

DIRETTA VIS PESARO JUVENTUS U23 SU RAIPLAY

VIS PESARO JUVENTUS U23: BIANCONERI IN NETTO CALO

Posticipo intrigante allo Stadio Tonino Benelli alle ore 20.30 di stasera, lunedì 3 novembre 2025: l’appuntamento sarà con la diretta Vis Pesaro Juventus U23, parliamo della dodicesima giornata del girone B di Serie C ed è una sfida delicata perché si affronteranno due formazioni che condividono la stessa situazione, essendo separate da un solo punto.

DIRETTA/ Juventus U23 Campobasso (risultato finale 0-1): Gala la decide all'ultimo secondo! (22 ottobre 2025)

Marchigiani e bianconeri sono nella “terra di mezzo”, fuori dai playoff e sopra i playout, ovviamente essendo appena ad inizio novembre tutto è ancora possibile sia nel bene sia nel male, ma sarebbe meglio iniziare a fare qualche punto in più. La Vis Pesaro ad esempio ha 13 punti ed è la squadra con più pareggi in questo girone della Serie C.

I marchigiani arrivano dal settimo segno X del loro campionato contro il Bra, un andamento abbastanza costante che per ora basta per stare al di sopra della zona a rischio, ma niente di più. Una bella vittoria contro la Juventus U23 sarebbe perfetta allo scopo, ma pure i bianconeri devono fare qualcosa in più per elevarsi dalla mediocrità.

Questo vale anche di più per la seconda squadra bianconera, perché la Next Gen era partita bene in campionato ma ha perso quattro delle ultime partite giocate, è uscita quindi dalla zona playoff e lo scivolone casalingo contro il Pontedera ha generato preoccupazione. Insomma, senza fare drammi ma la diretta Vis Pesaro Juventus U23 offre l’occasione di una svolta: chi saprà coglierla?

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO JUVENTUS U23

Modulo 3-5-2 di riferimento per Roberto Stellone nelle probabili formazioni per la diretta Vis Pesaro Juventus U23. La spina dorsale dei marchigiani potrebbe essere formata da Pozzi in porta e da Bove e Mariani, perni centrali in difesa e a centrocampo, infine nel tandem d’attacco della Vis Pesaro possiamo indicare capitan Di Paola e Jallow come possibili titolari.

Massimo Brambilla torna al suo lavoro “normale” dopo una settimana molto particolare, la Juventus U23 potrebbe sua volta affidarsi al modulo 3-5-2: in porta Mangiapoco, capitan Scaglia a guidare la difesa così come Vacca nella mediana dei giovani bianconeri, infine indichiamo nel tandem d’attacco Anghelè e Pugno per giocare dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Marchigiani favoriti nel pronostico sulla diretta Vis Pesaro Juventus U23. Le quote Snai infatti ci dicono che la vittoria per il club di casa è quotata a 2,05, mentre il pareggio varrebbe 3,05 volte la giocata. Infine, un successo esterno dei giovani bianconeri sarebbe indicato a 3,35.