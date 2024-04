Diretta/ Vis Pesaro Juventus U23 (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 28 aprile 2024)

DIRETTA VIS PESARO JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Vis Pesaro Juventus U23 è una sfida che ha ancora tanto da raccontare per questo campionato. Se da una parte i bianconeri sono già sicuri del posto ai play off e con un’eventuale vittoria potrebbero solo ambire al quinto posto, non si può dire lo stesso del Vis Pesaro. La formazione biancorossa è ancora al centro dei conti per ottenere la salvezza.

DIRETTA/ Juventus U23 Fermana (risultato finale 2-1): la decide Nonge! (Serie C, 21 aprile 2024)

Al momento il Vis Pesaro ha raccolto 36 punti ed un’eventuale vittoria quest’oggi, in caso di sconfitta della Recanatese, potrebbe significare posticipare la retrocessione giocandosela al playout. I giallorossi della Recanatese, non possono accontentarsi nemmeno di un pareggio in quanto, in caso di vittoria del Vis Pesaro, andrebbero in D. I migliori marcatori della partita sono Guerra per la Juventus U23 e Karlsson per il Vis Pesaro. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Sestri Levante Vis Pesaro (risultato finale 3-2): doppietta per Clemenza (21 aprile 2024)

VIS PESARO JUVENTUS U23 DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tra la Vis Pesaro e la Juventus U23, che si terrà per la 38ª e ultima giornata della stagione regolare del Campionato Serie C – Girone B, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che vorranno usufruire della diretta streaming via internet.

VIS PESARO JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

Solo un precedente guardando i testa a testa della diretta di Vis Pesaro Juventus U23, sfida che alla fine dell’anno scorso ha visto un pareggio per 1-1 con le reti di Rouhi per i baby bianconeri e Di Paola per gli odierni padroni di casa, una bella sfida e molto combattuta. Ma purtroppo essendo solo una meglio concentrarsi sul recente stato di forma delle due squadre.

Video/ Pineto Juventus U23 (1-2) gol e highlights: una vittoria che vale i play-off (Serie C, 14 aprile 2024)

La Vis Pesaro nelle ultime cinque partite ha vinto una volta perdendo le restanti quattro, non proprio un momento idilliaco dunque, mentre la Juventus ha vinto quattro partite perdendone solo una nelle ultime cinque, gli ultimi tre punti sono arrivati contro la Fermana per 2-1. Vedremo se lo stato di forma bianconero continuerà anche in quest novanta minuti oppure se alla fine i giocatori della piccola vecchia signora avranno già la testa ai playoffs. (agg. Gianmarco Mannara)

VIS PESARO JUVENTUS U23: RISULTATO INCERTO!

Vis Pesaro e Juventus U23 scenderanno in campo domenica 28 aprile, in diretta alle ore 20:00 presso lo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro. I giovani bianconeri arrivano a questa partita dopo la vittoria ottenuta in casa contro la Fermana nel precedente fine settimana, nonostante abbiano giocato in inferiorità numerica. I giovani bianconeri possono puntare a migliorare il piazzamento play off, arrivando eventualmente al quinto posto in classifica.

Pensa ormai solo alla post season anche la Vis Pesaro, battuta nell’ultima trasferta a Sestri Levante e sicura di doversi giocare i play out per provare a conquistare la salvezza. Per la formazione marchigiana l’unico obiettivo rimasto è battere i giovani bianconeri e sperare in un passo falso della Recanatese in casa dell’Entella, per giocarsi così i play out proprio contro i leopardiani con il vantaggio del miglior piazzamento nella regular season.

VIS PESARO JUVENTUS U23 PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne la diretta Vis Pesaro Juventus U23 ecco le possibili scelte degli allenatori. La Vis Pesaro guidata da Simone Banchieri adotterà probabilmente un modulo 3-4-1-2. Nella porta ci sarà conferma con Neri; nel reparto difensivo Rossoni, Tonucci e Cusumano formeranno il trio difensivo; a centrocampo il fulcro sarà il regista esperto Valdifiori; mentre sulla linea di trequarti ci sarà Di Paola; Sylla e Pucciarelli agiranno come punte. La Juventus U23 guidata da Massimo Brambilla scenderà in campo a Pesaro con un modulo 3-4-2-1: il portiere sarà Daffara; la linea difensiva sarà composta da Stivanello, Stramaccioni e Muharemovic; a centrocampo spiccheranno Perotti, Salifou, Hasa e Rouhi; mentre dietro la punta ci sarà la creatività affidata a Guerra e Sekulov; Anghelè sarà l’unico riferimento in attacco.

VIS PESARO JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se consideriamo attentamente le quote Snai per la diretta tra Vis Pesaro e Juventus U23, emerge un notevole equilibrio. La vittoria della Vis Pesaro, indicata con il segno 1, ha una quota di 2.45, mentre il pareggio, rappresentato dal segno X, è quotato a 2.90. Dall’altro lato, la vittoria della Juventus U23, contrassegnata dal segno 2, ha un valore di 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA