Diretta Vis Pesaro Legnago/ Streaming video tv: occhio alla neopromossa! (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO LEGNAGO: OBIETTIVO PLAY OFF PER GALDERISI

Vis Pesaro Legnago, diretta dall’arbitro Valerio Crezzini, è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020, prestigioso anticipo della 1^ giornata di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Si aprono dunque i battenti della prima giornata del campionato 2020-21 della serie C e primo incontro per il girone B sarà la diretta tra Vis Pesaro e Legnago Salus, big match che ci darà pure l’occasione di conoscere subito una delle formazioni appena neopromosse dalla Serie D. Siamo infatti ben curiosi di vedere all’opera i biancoblu di Mister Bagatti, che pure sulla carta non parevano i primi indiziati alla promozione, quando con lo scoppio della pandemia e il conseguente lockdown, anche il quarto campionato italiano ha dovuto chiudere anticipatamente la competizione., Come ben ricordiamo per il girone C il Legnago era solo secondo in classifica, alle spalle del Campodarsego: i biancorossi però hanno rinunciato all’iscrizione al campionato di Serie C, permettendo dunque ai veronesi il ripescaggio. Dopo un giro tortuoso però il Legnago Salus è pronto a dare spettacolo nella terza serie del calcio italiano, già dalla prima giornata: contro però oggi ci sarà la Vis Pesaro di Galderisi, motivatissima a centrare almeno i play off per questa stagione e dunque pronta a cominciare la sua scalata alla classifica già questa sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO LEGNAGO

Come è facile immaginare, alla vigilia della diretta tra Vis Pesaro e Legnago ci risulta ben difficile fissare con certezza le probabili formazioni di questo match, considerato che siamo solo alla prima giornata del campionato di Serie C e che pure è ancora in corso la finestra estiva del calciomercato, per cui entrambi gli allenatori ancora non dispongono di rose al completo. Pure volendo provare a immaginare i protagonisti della sfida di questa sera, ecco che per il suo 11, Galderisi dovrebbe puntare ancora una volta su Bianchini tra i pali, mentre in difesa troveranno spazio dal primo minuto Lelj e Farabegodi. Per la mediana, presumibilmente a cinque ecco poi dal primo minuto Nava e Pezzi per le corsie esterne: al centro Benedetti sarà in cabina di regia. Infine Cannavò e De Feo dovrebbero essere le prime scelte del tecnico per l’attacco. Per quanto riguarda l’11 di Mister Bagatti, ecco che il sammarinese Colombo sarà la certezza tra i pali per questa nuova avventura in Serie C: in difesa poi questa sera non dovrebbero mancare Bondioli e Perna, mentre in mediana ci sarà sicuramente spazio dal primo minuto per Giacobbe. In attacco dovremo vedere un sistema a due punte con Chakir e Persichini bomber titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando a esaminare anche il pronostico per la diretta di Serie C di questa sera, ecco che il portale di scommesse Eurobet non esita a dare ai biancorossi il favore per la vittoria. Per l’1×2 vediamo infatti che oggi il successo della Vis Pesaro è stato quotato a 1.83, contro il più elevato 4.00 concesso alla vittoria del Legnago: il pareggio infine pagherà la posta a 3.40.



