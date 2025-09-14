Analisi della diretta Vis Pesaro Livorno, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA VIS PESARO LIVORNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non manca tantissimo al fischio iniziale della diretta di Vis Pesaro Livorno, ma prima di immergerci nel rettangolo verde di questa sfida, cerchiamo di capire insieme i trend delle due squadre attraverso i dati, in maniera tale da essere spettatori più consapevoli della partita che stiamo per andare a guardare, oltre a decretare chi può portare a casa o meno i tre punti. I marchigiani hanno faticato molto a trovare la via del gol, con una media sotto l’unità per partita, e al tempo stesso non sempre sono riusciti a proteggersi in difesa.

Il Livorno, al contrario, mostra una maggiore stabilità, con dati che parlano di una produzione offensiva di circa 1,3 reti a gara e una difesa che concede poco più di un gol. Il confronto diventa quindi una sfida tra una squadra in cerca di concretezza e un’altra che si affida a numeri più solidi sia davanti che dietro. Adesso via al commento live della diretta di Vis Pesaro Livorno, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il nostro solito commento live, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Vis Pesaro Livorno, dove vedere la partita in streaming video e tv

Anche la diretta Vis Pesaro Livorno dello Stadio Tonino Benelli, come tutte le altre partite della competizione, sarà disponibile per la visione per tutti i clienti Sky Sport che avranno la possibilità di sfruttare il loro abbonamento sintonizzandosi ai canali Sky Sport (canale 252), Sky Sport Max o Sky Sport Calcio, o collegandosi allo streaming su SkyGo o NowTv.

Vis Pesaro Livorno, amaranto cercano il colpo in trasferta

Alle 17.30 di oggi, 14 settembre 2025, tutti i fari della quarta giornata del girone B di Serie C saranno puntati sulla diretta Vis Pesaro Livorno sfida che potrebbe essere già importante per le sorti delle due squadre alla fine dell’anno vista la partenza a rilento, i biancorossi ad esempio hanno iniziato la stagione con molte difficoltà e nelle prime giornate hanno collezionato solo 2 punti disattendendo le aspettative dell’anno passato dove sono arrivati i playoff senza troppe difficoltà.

Anche per i toscani l’inizio della competizione non è stato dei migliori con soli 3 punti conquistati all’esordio e poi due sconfitte, l’ultima delle quali 0-1 in casa contro il Guidonia, che però possono essere comprese in quanto gli amaranto sono una delle neopromosse della competizione e avrà ancora bisogno di tempo per adattarsi.

Vis Pesaro Livorno, probabili formazioni

Per la diretta Vis Pesaro Livorno ci si aspetta alcuni cambi per entrambe le squadre che arrivano da un risultato negativo Roberto Stellone tecnico biancorosso ad esempio varierà il suo 3-4-1-2 visto nella sconfitta 1-0 in casa dell’Arezzo inserendo Pozzi in porta, Ceccacci, Di Renzo e Tonucci in difesa, Tavernaro, Pucciarelli, Paganini e Vezzoni a centrocampo, Di Paola sulla trequarti alle spalle dell’attacco Nicastro e Stabile. Per i toscani invece Alessandro Vittorio Formisano ha pensato ad un 3-4-2-1 con Ciobanu, Monaco, Noce e Odjer, Biondi, Welbeck, Hamlili e Antoni, Dionisi e Panaioli, e Di Carmine.

Diretta Vis Pesaro Livorno, pronostico finale

Entrambe le formazioni in campo nella diretta Vis Pesaro Livorno sono in difficoltà in questo inizio di stagione e questo potrebbe tradursi in una voglia di portare a casa i 3 punti o nella paura di subire un’altra sconfitta, nel primo caso i due club offrirebbero una partita emozionante e piena di azioni da gol che fino all’ultimo è in bilico mentre nel secondo la sfida sarebbe più lenta con nessuna delle due formazioni che cercherà di sbilanciarsi. Tra le due squadre però i biancorossi potrebbero avere la meglio avendo una squadra già più pronta per la competizione e per partite di questa importanza, oltre all’appoggio del pubblico di casa.