DIRETTA/ Vis Pesaro Lucchese video streaming tv: meglio i marchigiani nei precedenti (Serie C, 28 marzo 2024)

DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Vis Pesaro e Lucchese sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara mi mostriamo di 5 scontri giocati tra il 2021 e il 2023. Ad aver ottenuto più vittorie è la Vis Pesaro con ben tre successi su 5, le restanti partite hanno visto vincere invece la squadra avversari. Non ci sono pareggi tra queste due formazioni negli ultimi tre anni. La prima sfida che vi raccontiamo è quella giocata il 10 ottobre 2021, con il successo in rimonta della Vis Pesaro con il risultato di 1-2.

Ad andare in rete Gucci e Manetta. Secondo successo nella sfida di ritorno con le reti di Ferrini e Acquadro. Due vittorie consecutive per la Lucchese grazie ai gol di Visconti, con il successo di misura 0-1, e 3-0 nella sfida successiva alla luce del tris firmato da Tiritiello, Di Quinzio e Bruzzaniti. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella della gara di andata, decisa dalla doppietta del calciatore Sylla, attualmente in forza al Perugia dopo essere andato via a gennaio. (Marco Genduso)

DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Vis Pesaro Lucchese bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

VIS PESARO LUCCHESE: PADRONI DI CASA IN CRISI!

Un altro grande match post cena commenteremo insieme in questa diretta di Vis Pesaro Lucchese, scontro valevole per la 34esima giornata di Serie C che ha l’ora X fissata per oggi 28 marzo 2024 alle ore 20,45. La squadra di casa è reduce da tre sconfitte consecutive, che l’hanno fatta scivolare in zona retrocessione al 17º posto in classifica.

L’ultima sconfitta, subita contro la Torres per 1-0, ha accentuato la necessità di raccogliere punti per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa. Dall’altra parte, la Lucchese occupa l’11º posto dopo la sconfitta contro il Cesena per 1-0 e cerca una vittoria per rilanciarsi nella corsa ai playoff.

VIS PESARO LUCCHESE: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Vis Pesaro Lucchese alle probabili formazioni del match dove per la Vis Pesaro, è probabile un cambio nel ruolo del portiere, poiché Neri non ha impressionato nelle ultime partite e la squadra potrebbe optare per un cambio in quella posizione così delicata.

Per quanto riguarda la Lucchese, un giocatore da tenere d’occhio è Quirini, terzino sinistro capace di avanzare fino alla trequarti avversaria e mettere cross precisi, aggiungendo una minaccia extra al reparto difensivo della Vis Pesaro.

VIS PESARO LUCCHESE, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Vis Pesaro Lucchese con il bookmaker della Sisal: il segno 1 è quotato a 3 fisso, mentre il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,5. La vittoria della formazione ospite invece è a 2.











