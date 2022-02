Diretta Vis Pesaro Lucchese/ Streaming video tv: incrocio per i playoff! (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE: SFIDA PER I PLAYOFF!

Vis Pesaro Lucchese è in diretta dallo stadio Tonino Benelli, e si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 16 febbraio: nella 27^ giornata del girone B di Serie C 2021-2022, un altro turno infrasettimanale del campionato, abbiamo un interessante incrocio tra due squadre che quest’anno sembrano aver fatto il salto di qualità e puntano i playoff. Li giocherebbe al momento la Vis Pesaro, che è reduce dal pareggio di Fermo nel derby marchigiano e ha 32 punti, occupando il settimo posto in classifica in compagnia del Gubbio e tenendo alle spalle avversarie sulla carta più accreditate.

La Lucchese è undicesima, a -2 dal decimo posto e 3 dalla stessa Vis Pesaro: risultato di cartello domenica, perchè i toscani sono riusciti a fermare la schiacciasassi Modena non concedendo reti ai canarini. Squadra dunque in fiducia, ma chiaramente bisognerà valutare come andranno le cose nella diretta di Vis Pesaro Lucchese; mentre aspettiamo che la partita si giochi, possiamo certamente leggere alcune delle principali informazioni che sono legate al match, partendo ovviamente dall’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Lucchese non sarà disponibile, perché questa partita non viene trasmessa sui canali della televisione satellitare come altre; dunque l’unico modo per assistere al match sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno è diventato la casa ufficiale della Serie C e fornisce, in diretta streaming video, tutte le gare del campionato e della Coppa Italia. Per accedere al servizio potrete abbonarvi per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO LUCCHESE

Per Vis Pesaro Lucchese Marco Banchini si affida al 3-4-1-2: può cambiare qualcosa rispetto a domenica, per esempio nella linea difensiva Rubin si candida a prendere il posto di Manetta affiancando Ferrini e Gavazzi (con Farroni in porta), sulle corsie laterali invece Eleuteri e Ahmed Sanogo insidiano Piccinini e De Nunzo, in mezzo dovremmo avere nuovamente Acquadro e Coppola. Lombardi può giocare come trequartista, dovendo però guardarsi dalla concorrenza di Tonso; Cannavò e De Respinis formeranno invece il tandem offensivo della squadra marchigiana.

La Lucchese di Guido Pagliuca adotta il 4-3-1-2: c’è Coletta in porta con Bachini e Bellich confermati al centro della difesa (ma occhio alla candidatura di Baldan), poi Corsinelli e Nannini come terzini. In mediana Collodel dovrebbe giocare, mentre Tumbarello e Minala possono essere le mezzali titolari in luogo di Picchi e Visconti che andrebbero in panchina; Belloni e Gibilterra sono in competizione per il ruolo tra le linee, Semprini e Ubaldi (soprattutto il secondo) rischiano sulla concorrenza di Nanni per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Vis Pesaro Lucchese. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,50 volte quanto messo sul piatto; con l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X la vostra vincita ammonterebbe a 3,00 volte la giocata, infine con il segno 2 per il successo della squadra ospite avreste in tasca una somma che equivale a 2,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.

