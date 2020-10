Diretta/ Vis Pesaro Matelica (Serie C) streaming video tv: altro derby marchigiano!

DIRETTA VIS PESARO MATELICA: PADRONI DI CASA IN CERCA DI UNA SCOSSA

Vis Pesaro Matelica, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Benelli di Pesaro. Derby marchigiano con i padroni di casa che proveranno a scuotersi dopo una doppia sconfitta in trasferta, contro il Modena e contro il Ravenna nel turno infrasettimanale. La Vis Pesaro finora ha un punto in classifica, ottenuto all’esordio in casa contro un’altra matricola, il Legnago Salus. Il Matelica è stato invece senza dubbio una rivelazione di questo avvio di campionato, con 7 punti già nel carniere. Dopo due vittorie consecutive è arrivato un pari interno contro il Sudtirol, match impegnativo considerando quanto sono attrezzati gli altoatesini. Ottima partenza per un Matelica che ha dimostrato di saper giocare a viso aperto, in maniera spregiudicata ed efficace contro qualsiasi tipo di avversario, senza timori reverenziali pur essendo una novità del campionato.

DIRETTA VIS PESARO MATELICA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Vis Pesaro Matelica, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO MATELICA

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Vis Pesaro e Matelica. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Galderisi con un 3-4-1-2: Bastianello; Farabegoli, Lelj, Stramaccioni; Nava, Gelonese, L. Benedetti, Eleuteri; D’Eramo; Ngissah, Marchi. Gli ospiti guidati in panchina da Gianluca Colavitto affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Di Renzo, Calcagni, Bordo, Balestrero, Volpicelli, Moretti, Leonetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Vis Pesaro Matelica grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,25, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,15, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,20 la posta scommessa.



