DIRETTA/ Vis Pesaro Olbia streaming video tv: è sfida completamente inedita!

DIRETTA VIS PESARO OLBIA: MATCH INEDITO

Vis Pesaro Olbia ci farà compagnia tra poco, e sarà un inedito assoluto: le due squadre infatti non si sono mai incrociate nella storia del calcio italiano. Possiamo però citare un precedente che i due allenatori hanno uno contro l’altro: Marco Banchini e Max Canzi infatti si erano affrontati lo scorso anno, quando l’attuale tecnico della Vis Pesaro sedeva sulla panchina del Como. Era finita 2-2 al Sinigaglia, tutto nel primo tempo: Olbia in vantaggio con l’autorete di Edoardo Bovolon, ribaltone lariano con Giovanni Terrani e Alessio Iovine, pareggio in pieno recupero con il rigore trasformato da Daniele Ragatzu.

Approfondendo ulteriormente il quadro dei testa a testa, in mancanza di dati diretti tra le due squadre possiamo anche dire che Banchini ha sfidato l’Olbia in altre due occasioni ma non l’ha mai battuta, raccogliendo un altro pareggio e una sconfitta. Il segno X era maturato al Bruno Nespoli nel settembre 2019, poi il ko al Sinigaglia era stato timbrato nel febbraio 2020, poco prima che la pandemia di Coronavirus cancellasse il resto della regular season, da una rete di Andrea Cocco. Per Canzi invece questa sera la prima sfida alla Vis Pesaro nella sua carriera. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIS PESARO OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Olbia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMBATTUTA

Vis Pesaro Olbia, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 13.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. La scorsa giornata di campionato ha segnato l’aggancio dei sardi proprio alla formazione marchigiana. La Vis Pesaro ha pareggiato le ultime due sfide contro Carrarese e Montevarchi e non vince da 5 partite consecutive, mantenendo comunque il decimo posto al confine della zona play off.

L’Olbia ha raggiunto quota 20 e la decima posizione proprio sabato scorso battendo 2-0 il Pontedera, seconda vittoria consecutiva in casa anche se i sardi hanno trovato maggiori difficoltà nelle ultime sfide disputate in trasferta. Fuori casa l’ultima vittoria per l’Olbia è quella del 19 ottobre scorso, 0-2 in casa del Montevarchi, mentre la Vis Pesaro non vince dall’impegno casalingo in casa contro il Gubbio del 23 ottobre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO OLBIA

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Olbia, match che andrà in scena al Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Piccinni, Astrologo, Coppola, Giraudo; Rossi; Gucci, De Respinis. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci, Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Chierico, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tonino Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

