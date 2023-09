Diretta/ Vis Pesaro Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 8 settembre 2023)

DIRETTA VIS PESARO OLBIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Vis Pesaro Olbia sta per cominciare, e questa potrebbe essere una partita tra due squadre impegnate nella corsa per non retrocedere. La Vis Pesaro è tornata in Serie C nel 2018: inizia la sua sesta stagione consecutiva in terza divisione, nelle precedenti cinque si è sempre salvata senza dover ricorrere ai playout, ma per contro non ha mai raggiunto la qualificazione ai playoff chiudendo al massimo all’undicesimo posto, dunque la storia recente ci dice di una squadra che non è mai riuscita ad andare oltre un certo livello e potrebbe e dovrebbe faticare anche quest’anno a raggiungerlo.

Le stagioni in fila dell’Olbia in Serie C diventano otto, compresa l’ultima con la denominazione Lega Pro: salvezza sempre ottenuta, mai giocato lo spareggio e playoff conquistati nel 2022, perdendo al secondo turno. Diciamo allora che siamo di fronte a due società che hanno sempre sperimentato, almeno in epoca recente, un solo tipo di campionato; sarà interessante vedere se arriverà quest’anno la tanta attesa svolta, ma per il momento mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Tonino Benelli perché qui è davvero tutto pronto, e la diretta di Vis Pesaro Olbia può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

VIS PESARO OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Vis Pesaro Olbia sarà trasmessa su NOW, servizio di Sky, come tutta la Serie C 2023/2024. Dopo che Sports Eleven ha chiuso i battenti dopo anni di onorato servizio per la Serie C, ecco che NOW diventa la nuova fissa dimora del campionato e sarà necessario tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Vis Pesaro Olbia in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Vis Pesaro Olbia, una partita tra due squadre che nelle ultime due stagioni sono state avversarie nel girone B di Serie C ma che non si erano mai incrociate prima: dunque abbiamo solo queste partite a presentarci il match dal punto di vista dei precedenti, che peraltro tendono totalmente dalla parte marchigiana. La Vis Pesaro ha vinto tre di queste quattro partite, e nell’aprile 2022 ha raccolto un pareggio al Bruno Nespoli: l’Olbia insomma non ha mai festeggiato un successo contro questa avversaria, e quando è andato a giocare al Tonino Benelli ne è sempre uscito con una sconfitta sul groppone.

La più recente è quella dello scorso gennaio: era la terza giornata del girone di ritorno e nel primo tempo la Vis Pesaro si era portata in vantaggio con Manuel Di Paola. Poi, a nove minuti dal 90’, Mamadou Ngom aveva raddoppiato mettendo al sicuro i marchigiani; poco dopo il solito Daniele Ragatzu aveva accorciato le distanze, ma non era bastato all’Olbia per portare a casa almeno un pareggio. Vedremo se oggi gli isolani saranno in grado di fare meglio rispetto alle altre due trasferte sul campo della Vis Pesaro… (agg. di Claudio Franceschini)

I BIANCOROSSI DEBUTTANO IN CASA

La diretta Vis Pesaro Oblia, in programma venerdì 8 settembre alle ore 20:45, racconta della seconda giornata di Serie C Girone B tra i marchigiani e i sardi. I biancorossi faranno il proprio debutto in casa dopo aver perso il primo incontro stagionale, quello in trasferta contro la Spal in virtù dell’autorete di Tonucci al 53′. Ci vorrà però una grande prestazione per superare l’Olbia, squadra tosta e che ha dimostrato le proprie qualità la scorsa settimana.

Infatti i sardi arrivano da un bel successo per nulla scontato contro il Cesena. Una seconda metà di primo tempo devastante per l’Olbia che prima con Nanni e poi con Ragatzu su rigore ha portato la sfida sul 2-0 al duplice fischio. Abile poi la squadra isolana a tenere la porta inviolata fino al 75′, minuto del gol di Ogunseye, e a resistere quando i bianconeri hanno accorciato.

VIS PESARO OLBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Olbia vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Neri, retroguardia formata da Rossoni, Tonucci e Cusuamno. A centrocampo invece spazio per quattro elementi: a destra Mamona, a sinistra Zola e in mediana Valdifiori-Iervolino. Mercandella asssiterà da trequartista Sylla e Pucciarelli.

La squadra sarda risponde con il 4-3-3 con Rinaldi tra i pali, difesa formata da Arboleda, Bellodi, Fabbri e Mordini a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo Biancu e Dessena supportano Zanchetta con Nanni-Contini-Ragatzu alla ricerca dei gol.











