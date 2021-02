Diretta Vis Pesaro Perugia/ Streaming video tv: ambizioni diverse (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO PERUGIA: OSPITI LANCIATI!

Vis Pesaro Perugia, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze, è l’anticipo che alle ore 12.30 di oggi, domenica 21 febbraio 2021, aprirà il programma della ventiseiesima giornata del girone B della Serie C presso lo stadio Tonino Benelli della città marchigiana. Sicuramente le ambizioni e le esigenze di classifica sono ben diverse tra le due formazioni che daranno vita alla diretta di Vis Pesaro Perugia: se infatti gli ospiti umbri occupano la quarta posizione a quota 46 punti e possono ancora sperare anche di lottare per il primo posto che varrà la promozione diretta a fine campionato, la Vis Pesaro deve fare i conti con una posizione scomoda a 23 punti (esattamente la metà del Perugia), che ad oggi costringerebbe i marchigiani a disputare i playout per raggiungere la salvezza.

La Vis Pesaro ha perso anche nell’ultimo turno infrasettimanale che l’ha vista uscire sconfitta per 3-2 sul difficile campo della Triestina, mentre il Perugia ha vinto con un perentorio 4-0 sul Legnago Salus e di certo non vorrà fermarsi sul più bello…

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Perugia sarà garantita in pay-per-view da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 253, una proposta che si va naturalmente ad aggiungere alla diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PERUGIA

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Vis Pesaro Perugia. Per i padroni di casa si può disegnare il modulo 3-5-2 con Stramaccioni, Brignani e Ferrani nella difesa a tre davanti al portiere Ndiaye; folto centrocampo a cinque con Carissoni, Di Paola, Benedetti, Gelonese e Giraudo da destra a sinistra, infine la coppia d’attacco che potrebbe essere formata da Marchi e Germinale. Per gli ospiti umbri scegliamo invece il modulo 4-3-3 con Fulignati estremo difensore; davanti a lui la retroguardia a quattro con Cancellotti, Monaco, Angella e Favalli; nel terzetto di centrocampo Kouan, Burrai e Sounas; infine il tridente d’attacco con le due ali Elia e Falzerano ai fianchi del centravanti Bianchimano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Vis Pesaro Perugia in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 1,90, poi si sale a quota 3,40 in caso di segno X e fino a 3,90 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno 1.



