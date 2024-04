Diretta/ Vis Pesaro Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: Seghetti sbaglia! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA VIS PESARO PERUGIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi venti minuti della diretta di Vis Pesaro-Perugia, il punteggio resta inchiodato sullo 0-0 in una partita che vede entrambe le squadre raramente minacciare la porta avversaria. Il possesso palla è predominante, ma spesso le azioni si sviluppano lateralmente anziché verticalmente, mancando quella penetrazione decisiva.

In alcuni momenti, il Perugia commette errori nei passaggi in avanti, compromettendo le proprie azioni offensive. Un’occasione si presenta per la Vis Pesaro quando Seghetti si trova al limite dell’area, ma il suo tentativo di destro finisce ben oltre la traversa, senza impensierire il portiere avversario. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIS PESARO PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tra Vis Pesaro e Perugia sono 10 i precedenti in campionato in casa dei marchigiani, dei quali 9 disputati nel campionato di Serie C. Prima sfida a Pesaro disputata nella stagione 1938/39, terminata con un pareggio per 1-1. Dopo quattro pareggi consecutivi, nella stagione 1963/64 è arrivata la prima vittoria della Vis Pesaro, 1-0 con un gol di Dordoni. Nella stagione 1988/89 prima vittoria a Pesaro degli umbri, che si imposero per 1-3 con gol di Rambaudi e doppietta di Fabrizio Ravanelli.

Ultimo precedente a Pesaro disputato domenica 21 Febbraio 2021 allo stadio “Tonino Benelli” con successo dei Grifoni, 0-1 firmato da Kouan. Nei precedenti in casa della Vis Pesaro dunque si sono fatte registrare due vittorie della Vis Pesaro, cinque pareggi e due vittorie del Perugia. Sette reti della Vis Pesaro e sette reti del Perugia, da ricordare anche una partita disputata in Coppa Italia di Serie C, risoltasi con un pareggio con il punteggio di 0-0. (agg. di Fabio Belli)

VIS PESARO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Sicuramente gli appasionati e tifosi umbri oggi non si perderanno la diretta di Vis Pesaro Perugia che potranno gustarsi comodamente in tv su Sky Calcio. Anche se muniti solo di vellulare o di computer si potrà vedere la diretta Vis Pesaro Perugia in streaming video con l’applicazione Sky Go e Now Tv.

VIS PESARO PERUGIA: IL GRIFONE VUOLE IL TERZO POSTO

Vis Pesaro Perugia, si gioca in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 16.15. Grifoni a caccia del terzo posto della classifica di Serie C dopo l’ultima vittoria contro l’Olbia al “Curi”, la contemporanea sconfitta della Carrarese a Recanati ha infatti riaperto la corsa alla terza piazza nel girone B e gli umbri vogliono sfruttare queste ultime tre giornate della regular season per centrare il podio.

Il momento è invece particolarmente complicato per la Vis Pesaro, marchigiani che hanno perso in casa del Rimini nell’ultimo turno di campionato inanellando così la quinta sconfitta consecutiva nonché la settima negli ultimi otto impegni disputati, un solo punto conquistato in questo di strada per la Vis che è crollata al terzultimo posto in classifica ed è ormai pressoché certa di doversi giocare la salvezza attraverso i play out.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PERUGIA

Siamo curiosi di conoscere le formazioni della diretta Vis Pesaro Perugia. La Vis Pesaro di Simone Banchieri che non naviga in buone acque proverà ad organizzarsi con un 3-4-1-2. Conferma tra i pali con Neri; nel trio di difesa Rossoni, Tonucci, Cusumano; a metà campo tutto gira intorno al regista d’esperienza Valdifiori; sulla linea della trequarti Di Paola; Sylla e Pucciarelli come punte. Il Perugia di Alessandro Formisano curerà tutti i minimi dettagli e proporrà la sua squadra anche lui con lo stesso 3-4-1-2: Adamonis a difendere porta; i titolari Mezzoni, Lewis, Souarè in difesa; la mediana formata da Paz, Iannoni, Kouan, Lisi; Ricci a supporto di Vazquez e Seghetti.

VIS PESARO PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Non bisogna farsi ingannare dalle quote della Snai sulla diretta Vis Pesaro Perugia che darebbero super favoriti gli ospiti. Sulla carta è vero ma le variabili come abbiamo visto sono molte. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Perugia abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











