DIRETTA VIS PESARO PESCARA, DUE PERCORSI SIMILI

Inizia domenica 18 maggio 2025 alle ore 18:15 la diretta Vis Pesaro Pescara. Presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro stanno per scontrarsi due società che sono partite a giocare questi playoff di Serie C a cominciare dal primissi turni. I padroni di casa hanno superato le formazioni toscane di Pontedera ed Arezzo per poi eliminare pure il Rimini, vincitore della Coppa Italia di categoria in questa stagione, nel doppio incrocio precedente a questo.

Un discorso simile si potrebbe fare pure per il Pescara, con gli uomini allenati da mister Baldini che non hanno però dovuto affrontare anche il turno preliminare. Gli abruzzesi hanno alimentato le loro speranze di conquistare la promozione nel campionato cadetto avendo ragione della Pianese e del Catania. La speranza è quella di proseguire il cammino verso la Serie B contando anche sul supporto dei propri tifosi nella sfida di ritorno che verà giocata tra le mura amiche.

DIRETTA VIS PESARO PESCARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti i tifosi biancorossi e biancazzurri che non andranno allo stadio potranno vedere con i loro occhi la diretta Vis Pesaro Pescara se abbonati a Now o a Sky. In televisione la piattaforma satellitare ha riservato il canale Sky Sport 253 a questo match. Le applicazioni di NOW TV e Sky Go garantiranno invece lo streaming della sfida.

VIS PESARO PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dovrebbe essere il modulo 3-4-1-2 con Vukovic, Ceccacci, Coppola, Bove, Zoia, Tavernaro, Obi, Cannavò, Di Paola, Raychev e Nicastro l’opzione migliore da attuare per mister Stellone ed i suoi biancorossi nelle probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Pescara. Il tecnico Baldini tenterà di contrastare i rivali di turno decidendo invece di schierare dall’inizio un 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Pellacani, Lancini, Moruzzi, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Merola, Ferraris e Cangiano.

DIRETTA VIS PESARO PESCARA, LE QUOTE

Un quadro abbastanza enigmatico emege dalle quote fornite dai vari bookmakers riguardo l’esito finale della diretta Vis Pesaro Pescara. Stando infatti a quanto pagato per esempio da Sisal, i biancorossi avrebbero le stesse idetiche possibilità di aggiudicarsi l’incontro così come di chiuderlo in parità, visto che sia il segno 1 che l’x sono quotati a 2.90. I padroni di casa sono in ogni caso sfavoriti rispetto ai Delfini considerando che la loro vittoria è pagata a 2.60.